Treo thưởng 170 triệu truy tìm kẻ nổ súng khiến 7 người thương vong

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020 14:01 PM (GMT+7)

Công an Quảng Tây (Trung Quốc) vừa ra thông báo về việc nghi phạm Lý Văn Sắn (50 tuổi, quốc tịch Việt Nam), có thể trốn sang Trung Quốc, đồng thời khuyến khích người dân tố giác tội phạm để được ghi công, thưởng tiền.

Cáo thị được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và lưu hành tới các cơ quan đoàn thể và người dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và toàn lãnh thổ Trung Quốc.

Cáo thị cho biết, tối 13/1, đối tượng Sắn đã dùng vũ khí phạm tội giết nhiều người ở Phú Xá (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) sau đó trốn chạy. Có thể đã sang Trung Quốc. Nghi phạm giết người cao khoảng 1m65, những đặc điểm nhận dạng, kèm chứng minh thư.

Ai biết, phát hiện báo cáo kịp thời cơ quan chức năng thưởng 5 vạn Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương khoảng 170 triệu VND).

Công an Trung Quốc để địa chỉ tiếp nhận, đường dây nóng, sẵn sàng vào cuộc truy bắt nghi phạm.

Đối tượng Lý Văn Sắn (ảnh do công an Lạng Sơn cung cấp)

Lực lượng chức năng điều tra hiện trường vụ giết người đêm 13/1 .Ảnh: TL

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lý Văn Sắn, đồng thời đề nghị phía công an Trung Quốc bắt giữ Sắn nếu phát hiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng xác nhận, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn về hành vi giết người.

Như Tiền Phong đã thông tin, đêm khuya 13/1, tại ngã 3 Pò Hà, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, do mâu thuẫn tình cảm nên tên Sắn dùng súng AK bắn liên tiếp vào vào nhà họ hàng vợ cũ là chị Hoàng Thị T. (39 tuổi). Sau khi khiến chị T. và một số người khác trúng đạn, Sắn đến nhà anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị T.) tiếp tục nổ súng.

Hậu quả, anh Hoàng Quốc Hương (SN 1977) và cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị T) thiệt mạng, 5 người bị thương gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Hoàng Thị Hoài, Vũ Xuân Hưởng và Nguyễn Văn Tuyển.

Sau khi gây thảm án, Sắn bỏ trốn khỏi địa bàn và có thể đã chạy trốn sang Trung Quốc.

Điều tra tại hiện trường, công an thu giữ 2 chai xăng được kẹp chặt với bình ga mi-ni và một ba lô chứa 6 chai xăng và bình ga được cột chặt với nhau. Tất cả loại bom xăng này để góc nhà nạn nhân được xác định là phương án thứ 2 nhằm sát hại đến cùng gia đình nhà vợ cũ.

Theo nguồn tin đáng tin cậy của Tiền Phong, đối tượng Sắn có “bồ” hiện đang sinh sống ở hai huyện Văn Quan và Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Đối tượng này còn có họ hàng đang sinh sống ở Trung Quốc. Sắn thường xuyên qua lại biên giới thăm thân nhân nên rất thông thuộc địa hình.

Công an Lạng Sơn đang tiếp tục huy động lực lượng, phối hợp với ngành hữu quan Trung Quốc nắm bắt tình hình, điều tra, truy bắt Lý Văn Sắn.

