Tranh giành khách, nhà xe thuê côn đồ “dằn mặt” nhau

Thứ Sáu, ngày 28/01/2022 09:18 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Nam Định đã điều tra, làm rõ một vụ cố ý gây thương tích vì tranh giành khách, tạm giam 8 đối tượng.

Thường vào dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng xe khách của người dân tăng cao song do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, lượng người đi xe khách giảm mạnh. Hành khách trên tuyến ít, số lượng xe lại nhiều, dẫn tới hiện tượng tranh giành khách của nhau; thậm trí là xung đột giữa các nhà xe...

Mới đây, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã điều tra, làm rõ một vụ cố ý gây thương tích vì tranh giành khách giữa 2 nhà xe, tạm giam 8 đối tượng.

8 đối tượng bị tạm giam.

Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Định là chủ xe khách Mỹ Anh chạy tuyến Giao Thiện (Giao Thủy) – Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Do tranh giành khách, xe khách Mỹ Anh có mâu thuẫn với xe khách Ngọc Sơn chạy tuyến Quất Lâm (Giao Thủy) – Thanh Sơn (Phú Thọ). Chủ xe khách Mỹ Anh đã liên lạc Nguyễn Yến Thanh (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đặt vấn đề thuê người đánh dằn mặt xe khách Ngọc Sơn với giá 16 triệu đồng.

Nguyễn Yến Thanh đã thuê một số nam thanh niên người Nam Định hiện đang sinh sống tại Hà Nội lên kế hoạch đánh “dằn mặt” chủ xe, phụ xe khách Ngọc Sơn. Ngày 02/01/2022, các đối tượng bắt taxi về Nam Định, đón xe khách Ngọc Sơn tại khu vực cầu Lạc Quần, thị trấn Xuân Trường. Khi xe khách Ngọc Sơn dừng xe đón khách, nhóm đối tượng đã xông đến, dùng tay, chân đánh chủ xe và phụ xe. Trong lúc ẩu đả, một đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho phụ xe khách Ngọc Sơn. Trước khi tháo chạy, các đối tượng còn bẻ, lấy đi 01 camera hành trình của xe khách Ngọc Sơn nhằm phi tang vật chứng.

Chủ xe khách Mỹ Anh tại cơ quan công an (áo màu cam).

Thông qua công tác trinh sát địa bàn, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã nắm được thông tin về vụ án, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 03 tổ công tác khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ danh tính nhóm đối tượng gây án.

Ngày 21/1/2022, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”, gồm 2 chủ xe, 2 phụ xe khách Mỹ Anh và nhóm 4 đối tượng đã đánh “dằn mặt” xe khách Ngọc Sơn. Khám nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 dao, 01 vali gạch và một số vật chứng có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định điều tra làm rõ.

Vì tranh giành khách, giữa các nhà xe khách đã xảy ra tranh chấp, xích mích, thậm chí chặn xe, đánh người gây thương tích. Hành vi trên gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông lại nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

Để phòng ngừa tình trạng này, Công an Nam Định sẽ phối hợp các cơ quan chức năng, nhất là Sở Giao thông vận tải, Ban an toàn giao thông thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp vận tải và các bến xe khách để xảy ra vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải xe khách; có biện pháp xử lý các phương tiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

