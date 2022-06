TPHCM: Điều tra nghi vấn bé 2 tháng tuổi bị ném từ tầng 5 bệnh viện

Phát hiện bé trai 2 tháng tuổi rơi xuống từ tầng cao ở bệnh viện, nhiều người đã tri hô, đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ một người phụ nữ để điều tra.

Ngày 16/6, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra vụ một bé trai mới 2 tháng tuổi tử vong do rơi từ tầng 5 bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh).

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/6, bé H được cha mẹ đưa đến khám tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Sau đó, một số người ở bệnh viện phát hiện cháu bé này bị rơi từ tầng cao xuống đất nên đã tri hô, đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ một người phụ nữ để điều tra nghi vấn bé trai bị ném từ tầng 5 bệnh viện.

