TP.HCM: Công an cảnh báo khẩn về một số đối tượng làm liều ngày cận Tết

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 10:49 AM (GMT+7)

Giả mạo cán bộ đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 10 (TP.HCM), đối tượng lừa đảo yêu cầu các cơ sở kinh doanh tham gia tập huấn, đóng lệ phí 800.000 đồng.

Ngày 29-1, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, đơn vị thông báo rộng rãi đến người dân, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về sự việc một số đối tượng mạo danh cán bộ công an để lừa đảo.

Tài liệu do đối tượng lừa đảo gửi

Lợi dụng những thay đổi về chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến phòng cháy và chữa cháy, một số đối tượng tự xưng cán bộ Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 10 để gọi điện đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp. Các đối tượng này thông báo Công an quận 10 chuẩn bị mở lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới. Lớp học diễn ra ở hội trường Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 10. Các đối tượng giả mạo yêu cầu các cơ sở kinh doanh đóng 800.000 đồng qua bưu điện.

Đối tượng lừa đảo "vẽ" đây là lệ phí mua tài liệu tập huấn. Hoàn thành khóa học, các cơ sở nhận giấy chứng nhận theo quy định. Kẻ lừa đảo hù dọa nếu không tham gia lớp học, các cơ sở sẽ bị phạt hành chính khi cơ quan chức năng xuống kiểm tra.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 10 lưu ý người dân không giao dịch, mua bán hay làm việc với những đối tượng nêu trên. Nếu nhận điện thoại, người dân cần nhanh chóng thu thập thông tin cụ thể, như: tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác…; đồng thời báo với cơ quan công an gần nhất.

Số điện thoại đối tượng lừa đảo thường sử dụng: 0964.305.169, 0985.665.423, 0983.314.111, 0975.806.402.

