TPHCM: Bắt giữ lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 nghi hàng kém chất lượng

Trong tổng số thuốc bị tạm giữ có một số thuốc điều trị Covid-19 nghi vấn là hàng kém chất lượng. Các loại thuốc này chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết, vừa tạm giữ gần 23 ngàn viên thuốc tân dược điều trị Covid-19 không hóa đơn chứng từ.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và đấu tranh với một số đối tượng kinh doanh, mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, ngày 22-1-2022, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Đội 3 - Cục Quản lý thị trường TP kiểm tra địa chỉ 1942/91 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, do Trần Thanh Thảo (SN 1984, HKTT xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) làm chủ.

Lượng lớn thuốc bị tạm giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 22.800 viên thuốc tân dược điều trị Covid-19 các loại (1.000 viên thuốc Molnupiravir Capsules MOLNATRIS 200mg Mylan, 2.700 viên thuốc Molnupiravir 800mg Tablest MOLUZEN 800, 2.200 viên Molnupiravir 400mg Capsules MOLUZEN 400, 15.880 viên Molnupiravir Capsules 200mg Molaz, Azista, 1.000 viên Favipiravir Tablets 400mg, feravir-400, XENON).

Trong đó có một số thuốc điều trị Covid-19 nghi vấn là hàng kém chất lượng. Các loại thuốc này chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam. Toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ, thông tin bao bì thể hiện do Ấn Độ sản xuất. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với Đội 3 - Cục Quản lý thị trường TP tạm giữ, xử lý lô hàng theo quy định. Từ việc phát hiện hoạt động mua bán thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM và Cục Quản lý thị trường TP đã ngăn chặn kịp thời việc đưa số hàng này ra tiêu thụ trên thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Một số loại thuốc bị tạm giữ Ngọc Anh

