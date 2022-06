“Tóm gọn” 2 đối tượng vận chuyển ma tuý mang theo súng

Thứ Ba, ngày 21/06/2022 19:30 PM (GMT+7)

Ngô Văn Hùng và Nguyễn Quang Tới cùng trú tại Bắc Giang bị lực lượng chức năng Công an Sơn La bắt giữ về hành vi mua bán bán trái phép chất ma tuý.

Vào hồi 20h15 ngày 20/6, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Phòng CSGT Công an tỉnh vừa bắt giữ hai đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1975) và Nguyễn Quang Tới (SN 1988), cùng trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang) về hành vi mua bán bán trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng Hùng và Tới tại cơ quan Công an.

Tang vật thu giữ gồm 958,46 gam ma tuý đá; 6.063 viên ma tuý tổng hợp có trọng lượng 591,07 gam, 1 khẩu súng tự chế, 3 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng, 4 điện thoại di động, trên 31 triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan khác.

Tang vật vụ án.

Hai đối tượng dán băng dính sửa BKS xe ô tô từ 98A-15633 thành 88A-15633 để che mắt lực lượng chức năng, gặp tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra 2 đối tượng không những không chấp hành mà còn lái xe lao thẳng về phía tổ công tác sau đó tăng ga bỏ chạy.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma tuý và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

