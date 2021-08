Tội ác của 2 "ông" rể ngoại

Chỉ sau thời gian ngắn kết duyên thì mâu thuẫn xảy ra, hai "ông" rể ngoại bộc lộ tính côn đồ hung hãn, cướp đi sinh mạng của hai phụ nữ

Lặn lội từ Trung Quốc sang Việt Nam tìm bạn đời thông qua môi giới kết hôn, Han Jin Kun và Xiong Zhuogen đã toại nguyện, cưới được vợ như ý. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn kết duyên thì mâu thuẫn xảy ra, hai "ông" rể ngoại bộc lộ tính côn đồ hung hãn, cướp đi sinh mạng của hai phụ nữ.

Nhận án tử ở hai phiên tòa sơ thẩm, Han Jin Kun và Xiong Zhuogen cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bất thành. Hai vụ án là bài học cảnh báo cho những cô gái dự định lấy chồng ngoại thông qua môi giới kết hôn.

Bị sát hại vì không trở về quê chồng

Nạn nhân trong vụ án là chị Huỳnh Thị Kim Y (SN 1977; tên nạn nhân và người liên quan đã được thay đổi), bị sát hại dã man bởi gã chồng ngoại Han Jin Kun. Là con thứ 4 trong một gia đình nghèo gồm 7 anh chị em ở H.Bình Chánh (TPHCM), cuộc đời người phụ nữ xấu số đã chịu nhiều đau khổ.

Do hoàn cảnh khốn khó, chị Y nghỉ học từ nhỏ, đi làm phụ giúp cha mẹ. Chị lập gia đình sớm, nhưng không may người chồng bị bệnh và qua đời, để lại đứa con gái bé bỏng. Qua trung tâm môi giới hôn nhân giới thiệu, chị "đi bước nữa" với Han Jin Kun vào năm 2014 và nhận được 25 triệu đồng từ gia đình nhà trai. Chị đưa hết số tiền cho cha mẹ, nhờ nuôi con gái mình.

Chị Y theo chồng sang Trung Quốc sinh sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở tỉnh Sơn Đông. Từ lúc đứa con trai chào đời, cuộc sống ở quê chồng càng khó khăn hơn. Không trụ nổi, chị Y quyết định đưa con trở về Việt Nam vào tháng 10-2015. Han Jin Kun đi theo vợ. Hai người thuê căn phòng trọ tại xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) để ở. Trong 2 tháng sống tại đây thì chuyện đau lòng xảy ra.

Chiều 11-12-2015, cha mẹ chị Y đến phòng trọ thăm con và cháu ngoại. Han Jin Kun đi mua lẩu hải sản và 10 lon bia mang về để cả nhà cùng ăn uống. Đến khoảng 19 giờ, sau khi cha mẹ chị Y rời phòng trọ, Han Jin Kun bảo với vợ cùng trở về Trung Quốc.

Biết quê chồng không dễ sinh sống, chị Y từ chối. Han Jin Kun bực tức, vào bếp lấy dao tấn công vợ. Bị đâm một nhát, chị Y van xin, nhưng gã không ngừng lại mà trút cơn giận dữ bằng hàng chục nhát dao oan nghiệt. Nạn nhân gục tại chỗ. Han Jin Kun vứt dao, bồng con nhỏ sang phòng trọ kế bên gửi, rồi lên xe máy chạy trốn.

Bị cáo Han Jin Kun tại tòa

Sáng sớm hôm sau, cha chị Y được chủ nhà trọ gọi điện báo đến đón cháu ngoại. Có mặt tại khu nhà trọ, ông Kim kinh hãi khi phát hiện con gái đã chết thảm. Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh và Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khẩn trương điều tra. Hung thủ bị tóm gọn lúc 13 giờ ngày 13-12-2015. Tại cơ quan công an, Han Jin Kun đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hoàn tất hồ sơ, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26-4-2017. Tại tòa, Han Jin Kun tỏ ra ăn năn, hối hận về tội lỗi của mình và mong Hội đồng xét xử (HĐXX) khoan hồng, cho gã cơ hội được sống.

Cha mẹ của nạn nhân cũng có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo vô cùng dã man, quyết tâm tước đoạt mạng sống của người vợ, cần xử lý nghiêm để răn đe. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Han Jin Kun mức án cao nhất là tử hình về tội giết người.

Ngày 19-9-2017 TAND Cấp cao tại TPHCM đưa vụ án ra xử phúc thẩm, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và gia đình nạn nhân. Một lần nữa, Han Jun Kin khẩn cầu HĐXX xem xét, chấp nhận cho gã một con đường sống để có cơ hội nuôi con, chăm sóc cha mẹ già. Còn cha mẹ chị Y trình bày, dù con rể có bị xử tử thì con gái họ cũng không sống lại được. Đứa cháu ngoại đã mất mẹ, nay nếu cha bị tử hình thì phải mồ côi hoàn toàn.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, dù Han Jin Kun khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả, gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt..., nhưng xét thấy hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, dã man, quyết thực hiện tội ác tới cùng nên không thể giảm hình phạt. Do đó, HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Gã con rể bất nhân

Khoảng 9 giờ ngày 9-6-2019, người dân trong xóm bàng hoàng hay tin bà Võ Thị Mộng Đẹp (SN 1974, ngụ xã Phước Đông, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) nằm chết trên vũng máu, mình đầy thương tích. Công an huyện phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án bắt được hung thủ khi gã đang lẩn trốn trong xã Phước Đông vào lúc 10 giờ cùng ngày. Đối tượng khai tên Xiong Zhuogen (SN 1981), còn nạn nhân là mẹ vợ của hắn.

Bị cáo Xiong Zhuogen

Kết quả điều tra làm rõ, thông qua môi giới hôn nhân, cuối năm 2018, Xiong Zhuogen từ Trung Quốc sang Việt Nam làm đám cưới với chị Trần Thị Hồng Thắm (SN 2000, con gái bà Đẹp), nhưng không đăng ký kết hôn. Vì lấy chồng qua môi giới nên giữa hai người không hề quen biết hoặc có thời gian tìm hiểu trước. Vì gia cảnh khó khăn, cô Thắm chấp nhận cuộc hôn nhân để nhận một khoản tiền giúp đỡ gia đình.

Làm đám cưới xong, Xiong Zhuogen đưa vợ về Trung Quốc sinh sống. Ở xứ lạ quê người chưa được nửa năm, cô vợ trẻ chịu không nổi nên trốn về Việt Nam, sống với mẹ ruột tại xã Phước Đông (H.Gò Dầu) từ tháng 5-2019.

Người chồng nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 2-6-2019 tìm vợ để đưa quay lại Trung Quốc, tiếp tục chung sống. Xiong Zhuogen đến nhà mẹ vợ, nhưng không gặp cô Thắm. Sau một tuần ở đây, gã vẫn không thấy vợ. Khoảng 8 giờ ngày 9-6-2019, Xiong Zhuogen hỏi mẹ vợ là vợ mình đang ở đâu thì bà Đẹp trả lời rằng không biết.

Xiong Zhuogen yêu cầu mẹ vợ đưa tiền làm lộ phí quay về Trung Quốc, nhưng bà Đẹp từ chối vì không có tiền, dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc tức giận, bà Đẹp cầm móc phơi quần áo đánh vào lưng con rể. Xiong Zhuogen trả đũa bằng chày đâm tiêu, đánh liên tiếp vào đầu mẹ vợ. Bà Đẹp bỏ chạy thì bị gã con rể đuổi theo, lôi trở vào trong nhà và đánh tiếp. Trong lúc giằng co, bà Đẹp chụp con dao, định đâm hắn. Xiong Zhuogen tước dao rồi tấn công bà, cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, có tới 62 vết thương trên cơ thể bà Đẹp. Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Xét xử sơ thẩm ngày 12-5-2020, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Xiong Zhuogen án tử hình về tội giết người. Xét xử phúc thẩm ngày 27-11-2020, TAND Cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với Xiong Zhuogen. HĐXX phúc thẩm nhận định: Dù bà Đẹp tìm cách bỏ chạy, nhưng bị cáo vẫn "truy cùng diệt tận", thực hiện hành vi hết sức dã man, tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Xiong Zhuogen án tử hình là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Mặc dù gia đình bị cáo đã bồi thường cho phía nạn nhân 20 triệu đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ, nhưng hành vi của Xiong Zhuogen đặc biệt nguy hiểm, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

