Tổ đặc biệt bắt quả tang gã đầu bếp mang ma túy

Cuối tháng 5 vừa qua, đội công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận, phối hợp với Công an xã Phú Hữu, huyện Long Phú, Sóc Trăng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hiếu - một tội phạm ma túy nguy hiểm, có lệnh truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã của Công an TP Hà Nội.