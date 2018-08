Tổ chức mại dâm trong quán cà phê để tăng thu nhập

Chủ Nhật, ngày 26/08/2018 09:00 AM (GMT+7)

Nguyễn Ba Đen cùng Nguyễn Thị Kim Tuyến tổ chức môi giới và chứa mại dâm bị công an phát hiện bắt giữ. Tuyến khai tại cơ quan công an, do kinh doanh cà phê ế ẩm nên môi giới mại dâm để tăng thu nhập.

Chiều 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Tuyến (41 tuổi, ngụ KP.Thạnh Bình, phường An Thạnh, TX.Thuận An, Bình Dương) về hành vi “môi giới mại dâm”, và Nguyễn Ba Đen (28 tuổi, ngụ KP.Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi “chứa mại dâm”.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 17/8, hai tiếp viên tên Đỗ Thị Mỹ Diện (23 tuổi) và Đỗ Thị Mỹ Tuyền (27 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) đến làm việc quán cà phê 9999 do Nguyễn Thị Kim Tuyến làm chủ. Lúc này, anh H.V.V. đến quán để uống nước, thỏa thuận với Diện đi mua bán dâm với giá 300.000 đồng.

Nguyễn Ba Đen bị bắt giữ về hành vi chứa mại dâm

Sau đó, anh V., chở Diện đến nhà nghỉ Tây Nguyên để thực hiện hành vi mua bán dâm. Sau đó, Diện đã đến gặp quản lý là Nguyễn Ba Đen để đưa lại số tiền 40.000 đồng tiền hoa hồng. Diện sau đó cũng về quán cà phê đưa lại cho Tuyến 40.000 đồng. Đến khoảng 12h cùng ngày, hai người đàn ông khác vào quán cà phê trên để uống nước và thỏa thuận mua dâm với Diện và Tuyền tại nhà nghỉ Tây Nguyên.

Trong lúc đang thực hiện hành vi bán dâm thì bị Công an TX.Tân Uyên, Bình Dương phối hợp với Công an phường Tân Phước Khánh tổ chức kiểm tra hành chính, bắt quả tang hành vi mua bán dâm. Từ hành vi trái pháp luật của Nguyễn Thị Kim Tuyến và Nguyễn Ba Đen, công an đã tạm giữ hai người này để điều tra, xử lý theo quy địn pháp luật.

Nguyễn Thị Kim Tuyến bị bắt về hành vi môi giới mại dâm

Tại cơ quan công an, Tuyến và Đen đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuyến khai nhận do quán cà phê mở vào đầu năm 2018 vắng khách, thường xuyên ế ẩm nên đã thuê hai tiếp viên về phục vụ cho khách có nhu cầu mua dâm và bắt xê làm “kèo” với quản lý nhà nghỉ Tây Nguyên để kiếm thêm thu nhập.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.