Tinh vi mại dâm núp bóng quán cà phê ki-ốt

Cơ quan chức năng nói gì? Để nắm thêm thông tin, PV đã liên hệ làm việc với Công an phường Phú Tân (Thành phố Mới). Đại diện đơn vị cho biết: “Tất cả tình hình, kế hoạch gì tại phường đều đã báo cáo lên Công an TP.Thủ Dầu Một. Nếu PV cần tìm hiểu thông tin gì thì lên công an TP.”. Tại Công an xã Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên), ông Trần Tuấn Kiệt, Trưởng Công an xã cho biết: “Về tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn công an đều nắm rõ. Tuy nhiên kế hoạch hành động, các biện pháp truy quét tệ nạn thì công an xã không được phép phát ngôn”.