Tình tiết bất ngờ vụ giáo viên đâm chết đồng nghiệp sắp cưới

Thứ Tư, ngày 25/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nam giáo viên khai nhận tình tiết bất ngờ sau vụ đâm chết đồng nghiệp sắp cưới tại khu vực cầu Bông (quận Bình Thạnh).

Võ Minh Thắng tại cơ quan công an

Ngày 25-4, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã chuyển giao hồ sơ điều tra bước đầu cùng nghi can Võ Minh Thắng (SN 1991, ngụ quận 11) cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ điều tra, Thắng và chị N.T.T. (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đều là giáo viên giảng dạy tại Trường THPT Võ Thị Sáu (phường 3, quận Bình Thạnh). Thắng là giáo viên dạy môn thể dục, còn chị T. dạy môn toán của trường. Sau hơn 6 tháng yêu nhau, cả 2 lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào dịp 30-4 sắp tới.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị T. phát hiện Thắng còn qua lại với người yêu cũ nên quyết định từ hôn. Thắng nhiều lần đến nhà xin lỗi và năn nỉ chị T. bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Bực tức, Thắng ra chợ mua 1 con dao Thái Lan bỏ vào cốp xe tay ga với ý định nếu cầu xin bạn gái không được thì sẽ ra tay.

Hiện trường vụ án mạng

Sáng 23-4, Thắng và chị T. cùng đi coi thi ở Trường THPT Võ Thị Sáu. Đến trưa, chị T. lấy xe máy để về nhà ở quận Bình Thạnh thì Thắng âm thầm theo sau. Chị T. đến đường Trường Sa (đoạn gần chân cầu Bông thuộc phường 3, quận Bình Thạnh) thì Thắng vượt xe lên yêu cầu bạn gái dừng xe để nói chuyện.

Thấy chị T. nổ máy định bỏ đi nên Thắng rút chìa khóa ném vào bãi cỏ. Khi chị T. đang lủi thủi tìm chìa khóa thì Thắng từ phía sau rút dao đâm 1 nhát vào bụng khiến chị T. kêu la trong thảm thiết. Chưa dừng lại ở đó, Thắng tiếp tục đâm nhiều nhát vào vùng cổ, người cho đến khi chị T. gục chết tại chỗ.

Thắng khai sau khi đâm chết bạn gái, y chạy xe ra cầu Bình Lợi toan nhảy cầu tự tử để chết cùng bạn gái nhưng sau đó từ bỏ ý định. Một hồi lâu, Thắng mới cầm dao đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.