Tính khí thất thường của nghi phạm đánh tử vong nữ hàng xóm ở Tiền Giang

Camera của người dân ghi lại toàn bộ cảnh Hoàng đánh bà Phượng dã man.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị đánh tử vong, bị Huỳnh Văn Hoàng (SN 1970, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đánh tử vong, lãnh đạo xã Tân Hương cho biết, cha mẹ Hoàng mất sớm nên nghi phạm sống với các cậu ruột.

Hoàng đã có vợ con. Trước đây, Hoàng đi làm hồ và chăn nuôi bò để sinh sống. Khi nhậu say, Hoàng thường xuyên chửi hàng xóm xung quanh, tính khí rất thất thường.

Công an địa phương nhiều lần mời Hoàng lên trụ sở công an làm việc do thường xuyên nhậu say rồi chửi mắng hàng xóm.

Trước đó, theo điều tra, giữa bà Trần Ngọc Phượng (SN 1955, trú ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Văn Hoàng xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Vào khoảng 17h ngày 27/3, Hoàng dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu và vai của bà Phượng tại đoạn đường nông thôn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương. Dù bà Phượng đã gục tại chỗ, nhưng Hoàng vẫn dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Theo camera của nhà người dân ghi lại, Hoàng đã đánh tổng cộng 21 cái vào người bà Phượng. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn.

Sau đó, bà Phượng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong vào khoảng 2h sáng ngày 28/3. Được biết, Hoàng là bà Phượng là hàng xóm của nhau. Hoàng sau đó đã bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tinh-khi-that-thuong-cua-nghi-pham-danh-tu-...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tinh-khi-that-thuong-cua-nghi-pham-danh-tu-vong-nu-hang-xom-o-tien-giang-168562.html