Tin tưởng tài xế, giám đốc ngoại quốc suýt mất tiền tỷ trong "chớp mắt"

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 11:19 AM (GMT+7)

Do tin tưởng Sáu nên ông An Ung đã đưa cho tài xế số tiền cả tỷ đồng nhờ đi giao dịch.

Tài xế Lương Văn Sáu tại trụ sở công an.

Ngày 21/12, Công an TP.Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lương Văn Sáu (SN: 1994, hộ khẩu ở Tân Phong, Yên Dũng, Bắc Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Lương Văn Sáu, là lái xe cho công ty TNHH Taewon Soltech Vina, có địa chỉ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Khoảng 13h ngày 10/12, Sáu chở Giám đốc công ty là ông An Ung (quốc tịch Hàn Quốc) đến một ngân hàng trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy. Do tin tưởng Sáu nên ông An Ung đã giao cho tài xế túi nilong, bên trong có hơn 1,3 tỷ đồng để vào ngân hàng giao dịch. Cầm trong tay số tiền lớn, Sáu nảy lòng tham nên đã chiếm đoạt số tiền trên rồi bỏ trốn.

Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp của mình, Lương Văn Sáu lấy đi 8,5 triệu đồng tiêu xài và chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Sau đó, số tiền gần 1,1 tỷ đồng còn lại được Sáu mang theo trong quá trình điều khiển ô tô di chuyển lên Phú Thọ.

Đến 15h30 10/12, sau hơn 2 giờ đồng hồ, Sáu đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ khi đi từ Phú Thọ về Bắc Giang.

Ngày 19/12, Công an quận Cầu Giấy đã trao trả số tiền bị tài xế lấy trộm lại cho ông An Ung.

