Tin mới vụ hỗn chiến trong đêm khiến hai người tử vong ở Bình Dương

Thứ Bảy, ngày 15/10/2022 09:15 AM (GMT+7)

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính nạn nhân và các nghi phạm gây án mạng làm hai người chết. Một trong số nghi can đã bị bắt giữ vào sáng nay.

Sáng ngày 15/10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương thông tin, hai nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến đêm qua, gồm: Phan Gia H (SN 2002) và Nguyễn Hùng L (SN 2004, cùng quê Bình Dương).

Quá trình điều tra vụ án, công an xác định có 6 đối tượng liên quan tham gia vụ hỗn chiến làm chết người. Hai nghi phạm được xác định có hành vi trực tiếp giết người là H. H. L (21 tuổi, quê Cà Mau) và L. V. M (29 tuổi, quê Đồng Tháp). Trong đó, nghi phạm M đã bị bắt giữ ngay trong đêm, lúc rạng sáng.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h tối 14/10, xảy ra vụ hỗn chiến tại một quán nhậu trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (phải) đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm

Ngay trong đêm, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thị xã Tân Uyên khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, truy bắt nghi phạm.

