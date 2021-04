Tiền Giang: Mâu thuẫn trong quán Ốc 30K, người đàn ông bị đánh chết

Chủ Nhật, ngày 04/04/2021 09:45 AM (GMT+7)

Trong lúc nhậu, anh Út xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở bàn bên cạnh và bị nhóm người này đánh chết.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến chết người trên địa bàn xã Kim Sơn, huyện Châu Thành.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ đánh nhau

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 3/4, anh Phan Văn Mười Út (sinh năm 1987, tạm trú tại ấp Hội, xã Kim Sơn) tổ chức nhậu cùng Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1990) và 1 người khác tại quán Ốc 30K (ấp Hội, xã Kim Sơn).

Tại đây, nhóm của anh Út xảy ra cãi vã với các bàn nhậu kế bên.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, anh Út bị nhóm người ở bàn kế bên dùng vỏ chai bia đuổi đánh. Anh Út chạy được khoảng 10m thì bị thương, bất tỉnh. Thấy vậy, nhóm người đuổi đánh đã nhanh chân bỏ trốn. Anh Út được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Kim Sơn, nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân vụ án mạng đang được công an làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/tien-giang-mau-thuan-trong-quan-oc-30k-nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-502021449467...Nguồn: http://danviet.vn/tien-giang-mau-thuan-trong-quan-oc-30k-nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-502021449467901.htm