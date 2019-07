Thủ đoạn hiếm thấy của người đàn ông hiếp dâm bé gái 9 tuổi

Kỷ luật 1 phó viện trưởng Trong vụ án này, ban đầu CQĐT Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can đối với Trình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Rất nhiều ý kiến cho rằng hành vi của Trình phải là hiếp dâm chứ không phải dâm ô, càng không nên cho bị can này tại ngoại. Sau đó Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án để điều tra, ra quyết định thay đổi tội danh từ tội dâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Trình, đồng thời thay đổi biện pháp ngăn chặn thành tạm giam. Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ. Mới đây nhất, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP Hà Nội kỷ luật Phó Viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án về “thái độ trách nhiệm trong xử lý công việc”.