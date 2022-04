Thông tin mới vụ vợ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La

Thứ Hai, ngày 25/04/2022 17:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã có giám định thương tích đối với người chồng sau khi bị vợ cắt “của quý” khi phát hiện ra hành vi đồi bại của người này.

Nguyễn Văn Hoan bị khởi tố, bắt giam sau khi bị vợ cắt đứt “của quý” vì phát hiện ra hành vi đồi bại của Hoan.

Ngày 25/4, một lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú huyện Yên Châu) về hành vi Cố ý gây thương tích sau khi cắt “của quý” của chồng.

Theo vị lãnh đạo này, cơ quan công an đã có kết quả giám định thương tích của Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, chồng chị Nguyệt) sau khi bị vợ cắt đứt dương vật và hai tinh hoàn. Từ kết quả giám định, cơ quan công an xác định tỷ lệ thương tích đủ lớn để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chị Nguyệt về hành vi nói trên. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đang họp bàn với các bên liên quan trước khi đưa ra hình thức xử lý với chị Nguyệt.

Trước đó, tối 19/3, UBND và Công an xã Chiềng Hặc nhận tin báo về việc chị N. đã dùng dao cắt cụt “của quý” của anh Hoan tại nhà riêng. Gây án xong, chị Nguyệt ra trụ sở Công an xã Chiềng Hặc đầu thú.

Khoảng 5h30 sáng 20/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hoan trong tình trạng bị cắt cụt dương vật.

Bệnh nhân sau đó đã được mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch, chẩn đoán vết thương phức tạp, phần bị cắt đã đứt lìa hoàn toàn, không còn dương vật, tinh hoàn.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Yên Châu đã đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan để làm rõ hành vi Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan công an xác định Hoan đã có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục cháu H.T.R.L (SN 2007, con riêng của chị N) trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến 19/3/2022.

Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-vu-vo-cat-cua-quy-cua-chong-o-son-la-50202225417117678.htmNguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-vu-vo-cat-cua-quy-cua-chong-o-son-la-50202225417117678.htm