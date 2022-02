Thông tin mới vụ nhóm hỗn chiến như phim ở đường Cao Thắng, TP.HCM

Thứ Bảy, ngày 12/02/2022 07:43 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhóm thanh niên cầm hung khí tấn công nhau trên đường Cao Thắng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11-2, Công an quận 10 đã tạm giữ nhóm người có liên quan để điều tra làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường 12, quận 10, TP.HCM.

Công an quận 10 tạm giữ những người liên quan để điều tra, làm rõ. Ảnh KM

Nhóm người bị tạm giữ để điều tra gồm 13 người.

Cụ thể, nhóm thanh niên tại hẻm 285 Cách mạng tháng 8 với các thành viên Trần Thanh Hải (SN 1973), Trần Hoàng Minh (SN 1985), Phạm Cao Đạt (SN 2003), Võ Hoàng Lâm (SN 1990), Nguyễn Tuấn Linh (SN 1993) Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1995, cùng ngụ quận 10, TP.HCM).

Nhóm thanh niên bên quán Redline với các thành viên Phan Nhật Trường (SN 1978), Lê Viết Lữ (SN 1993), Lê Huỳnh Trọng Tài (SN 1984, cùng ngụ quận 10, TP.HCM), Dương Nghĩa Huynh (SN 1985, ngụ quận 3, TP.HCM), Nguyễn Minh Chiến (SN 1987, ngụ Bình Dương).

Trước đó, nhóm này đã cầm hung khí tấn công nhau khiến đường phố náo loạn. Ảnh chụp từ clip

Theo điều tra khoảng 16 giờ ngày 9-2, sau khi đã uống rượu, Trần Thanh Hải chạy xe máy đi giao nước đá cho quán Redline, địa chỉ số 175B Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM.

Khi đến cửa quán do có ô tô đậu chắn bên ngoài, không chạy xe máy lên lề đường được, Hải đứng kêu bảo vệ thì có ba người (chưa xác định danh tính) đến chửi và đánh khiến Hải bị chảy máu mũi và trầy xước vùng trán.

Hải chạy về xóm thông tin lại sự việc cho một số người quen biết.

Công an lấy lời khai với nhóm gây lộn. Ảnh KM

Sau đó, Trần Hoàng Minh chở Hải ra quán Redline với mục đích nói chuyện về lý do đánh Hải nhưng lại bị nhóm bảo vệ quán Redline thách thức.

Minh đã gọi thêm các thành viên khác của nhóm thanh niên tại hẻm 285 Cách mạng tháng 8 mang theo nhiều loại hung khí tự chế đến để đánh nhau với nhóm thanh niên bên quán Redline.

Nhiều người tại quán Redline cũng được lấy lời khai, làm rõ. Ảnh KM

Bước đầu điều tra, Công an quận 10 đã tạm giữ, lấy lời khai những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí như mã tấu, đao, kiếm tự chế, mũi ba chĩa và nhiều thanh kim loại với kích thước, hình dạng khác nhau.

Công an khám nghiệm, thu giữ nhiều tang vật, hung khí. Ảnh NT

Hiện Công an quận 10 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, vận động một số người có liên quan khác để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Công an TP.HCM, đây là một trong những chiến công đầu xuân của Công an quận 10, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tin-moi-vu-nhom-hon-chien-nhu-phim-o-duong-cao-thang-tphcm-...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tin-moi-vu-nhom-hon-chien-nhu-phim-o-duong-cao-thang-tphcm-1042944.html