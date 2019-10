Thông tin mới nhất vụ nổ súng bắt nhóm giang hồ đâm thuê chém mướn

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 14:57 PM (GMT+7)

Công an thị xã Dĩ An cho biết, đã xác định được đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ đâm thuê chém mướn ở Bình Dương.

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 14-10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết: Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Trọng Tài (SN 1991, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) là người cầm đầu nhóm 7 đối tượng chém mướn.

Trinh sát N.S, Công an thị xã Dĩ An cho hay: “Chiều 13-10, Đội Cảnh sát hình sự đang tập trung lực lượng để triệt phá một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn thì hay tin vụ gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân do mâu thuẫn giữa một người phụ nữ ở thị xã Dĩ An với người phụ nữ khác tên H. sinh sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Tang vật của vụ án

Sau đó, cả hai người phụ nữ gọi điện thoại thách thức “dằn mặt” nhau. Tức giận, H. đã “nhờ” nhóm Tài đến chém người phụ nữ ở thị xã Dĩ An. Tuy nhiên, nhóm của Tài phải bỏ chạy, vì bị nhiều người nhà nạn nhân xông ra tấn công lại. Đến nay, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi của mình. Công an thị xã Dĩ An đang phối hợp cùng Bà Rịa – Vũng Tàu truy tìm người phụ nữ tên H. để làm rõ động cơ, mục đích, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, vào chiều 13-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An làm nhiệm vụ, thì nhận được tin báo từ Công an phường Tân Đông Hiệp về việc, xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 15 người trang bị dao, rựa đang vây đánh một người dân ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Đội Cảnh sát hình sự đã tức tốc đến hiện trường. Tuy nhiên, nhóm Tài đã lên ô tô (4 chỗ) và ô tô hiệu Innova (7 chỗ) mang biển kiểm soát của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tẩu thoát. Lập tức, lực lượng chức năng dùng ô tô 16 chỗ truy đuổi chiếc ô tô hiệu Innova. Đến đường Nguyễn Chí Thanh (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương), Công an đuổi kịp chiếc ô tô này. Tuy nhiên, nhóm Tài không chấp hành hiệu lệnh mà chống trả quyết liệt.

Công an buộc phải nổ súng để trấn áp và bắn bể lốp nhưng nhóm Tài vẫn điều khiển ô tô chạy tiếp. Đến ngã tư An Sơn (phường An Thạnh, thị xã Thuận An), Công an đã kịp thời, khống chế bắt giữ 7 đối tượng cùng tang vật gồm, ô tô, dao, mã tấu.