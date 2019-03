Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy lớn nhất TP HCM như thế nào?

Thứ Năm, ngày 21/03/2019 08:37 AM (GMT+7)

Qua thời gian dài theo dõi, chiều 20-3, trinh sát Bộ Công an đã triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở TP HCM.

Đến khuya 20-3, trinh sát Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan vẫn còn phong tỏa hiện trường, khám xét 4 địa điểm tập kết ma túy của các đối tượng nằm trong đường dây ma túy được xem là lớn nhất ở TP HCM từ trước đến nay.

300 kg ma túy và 2 người đàn ông bị bắt tại quán cà phê

Theo Bộ Công an, đến tối 20-3, công an đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 8 người Trung Quốc và Lào được cho là cầm đầu đường dây sản xuất, vận chuyển ma túy; thu giữ hơn 300 kg ma túy.

Qua thời gian dài theo dõi, trinh sát Bộ Công an phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về TP HCM rồi tập kết ở các điểm trên địa bàn quận Bình Tân. Sau khi vận chuyển ma túy thành công, các đối tượng sử dụng xe bán tải chở đến một ngôi nhà nằm khuất trong khu dân cư Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Chờ thời cơ chín muồi, trinh sát thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Biên phòng Phía Nam, Công an TP HCM, Công an quận Bình Tân, công an các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh và cơ quan chức năng Lào... tổ chức theo dõi, đón lỏng các đối tượng từ trên đường vận chuyển ma túy đến điểm tập kết ở quận Bình Tân. Khi các đối tượng tụ tập tại một căn nhà nằm khuất ở khu dân cư Bình Hưng Hòa B thì bất ngờ bị 100 cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngôi nhà tập kết ma túy của các đối tượng

Chưa hết kinh ngạc, chủ một quán cà phê ở khu dân cư Bình Hưng Hòa B kể khoảng 14 giờ 30 phút, 2 gã đàn ông đến quán của anh gọi 2 chai nước ngọt. Khi 2 đối tượng này vừa vặn nắp chai để rót nước ra ly thì lập tức bị trinh sát ập vào bắt giữ.

"Lúc đó, tôi nghe cảnh sát hô lớn: "Công an đây, 2 anh bị bắt vì buôn ma túy...". Khi ấy, những người đang ngồi uống nước trong quán mới tá hỏa khi biết 2 gã đàn ông trên nằm trong đường dây ma túy cực "khủng". Hai gã không kịp thanh minh gì đã bị trinh sát khống chế, áp giải lên xe" - chủ quán cà phê kể.

Công an đang phong tỏa hiện trường

Theo anh K (ngụ địa phương), cùng thời điểm, khoảng 100 trinh sát khác bao vây căn nhà 4 lầu gần đó, bắt giữ thêm một số kẻ quốc tịch Trung Quốc và Lào. "Vụ bắt giữ như trong phim hành động. Cảnh sát ra tay rất nhanh, chúng tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người bị khống chế đưa lên xe chở đi trong tích tắc" - anh K kể.

Anh K. cho hay dù sống ở địa phương lâu nay nhưng anh không hề hay biết căn nhà nằm khuất trong khu dân cư Bình Hưng Hòa B là điểm tập kết ma túy. Căn nhà này được một người nước ngoài thuê nhưng không ai biết họ làm gì trong đó.

Theo quan sát của phóng viên, đến khuya 20-3, cảnh sát vẫn đang phong tỏa xung quanh khu vực khu dân cư Bình Hưng Hòa B và khám xét một số điểm các đối tượng trú ẩn. Sau khi thu giữ 300 kg ma túy trên xe bán tải, công an phát hiện thêm trong ngôi nhà các đối tượng thuê còn có một số tang vật chất thành đống và một số tài liệu liên quan.