Bà "chết sững" chứng kiến "yêu râu xanh" nằm đè lên người cháu ngoại 6 tuổi

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 14:32 PM (GMT+7)

Phát hiện cháu ngoại bị thiếu niên hàng xóm chưa đầy 14 tuổi giao cấu, bà O. không khỏi bàng hoàng nên đã báo cơ quan chức năng đến giải quyết.

N.V.N. chỉ nơi đã thực hiện việc làm sai trái với cháu Nh.

Sáng 4/9, ông Phạm Hùng Lâm - Trưởng Công an xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc bé gái 6 tuổi bị thiếu niên chưa đầy 14 tuổi dẫn về nhà giao cấu.

Người gây sự việc đau lòng này là N.V.N (Sinh ngày 30/10/2004, ngụ thôn 3, xã Hòa Xuân). Vào thời điểm xảy ra sự việc, N. chưa đầy 14 tuổi. Được biết, N. là con út trong gia đình có 4 anh chị em, đã nghỉ học từ lớp 5. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mắc bệnh tâm thần nên mọi gạnh nặng đều đè lên vai mẹ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h10 ngày 1/9, N. mang chôm chôm sang ngồi ăn với cháu H.T.Y.Nh. (SN 2012, ngụ cùng thôn). Khoảng 10 phút sau đó, bà Trần Thị O. (SN 1975, bà ngoại cháu Nh.) không thấy N. và cháu Nh. nên chạy đi tìm. Đi đến buồng nhà N., bà O. "chết sững" khi phát hiện cả hai nằm trên giường, N. đang dùng bộ phận sinh dục của mình đè lên vùng kín của cháu Nh.

Bà O. bức xúc: “Lúc đó, cả hai vẫn mặc áo nhưng quần đã tụt xuống. Trong lúc tức giận, tôi đã la mắng N. và dẫn cháu Nh. về nhà. Khi tôi dẫn cháu Nh. ra đến cửa thì N. chạy theo xin lỗi và năn nỉ tôi bỏ qua và hứa sẽ không dám tái phạm nữa. Tuy nhiên, không thể chấp nhận được việc làm của N., tôi đã báo cho cơ quan công an xuống giải quyết. Ngay chiều hôm đó, cơ quan công an đã xuống lấy lời khai của hai bên. Quá trình làm việc với công an, cháu Nh. đã kể lại toàn bộ sự việc mà N. gây ra. Cho đến nay, Nh. vẫn chưa hết hoảng loạn mỗi khi ngủ khiến gia đình tôi không khỏi lo lắng”.

Bà O. kể lại sự việc xảy ra với cháu Nh.

Cũng theo bà O., cách đây khoảng 6 tháng, sau khi phát hiện N. có hành động kéo váy cháu Nh. lên rồi sờ vào vùng kín nên đã sang nói với phụ huynh của N. để có biện pháp răn đe.

Ông Phạm Văn Hùng thông tin: “Ngay sau khi tiếp nhận được tin báo, chúng tôi đã báo cho lãnh đạo UBND xã, Công an TP.Buôn Ma Thuột và cơ quan điều tra xuống lập biên bản, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật”.

Bà Nguyễn Thị P. (SN 1963, mẹ N.) chia sẻ: “Cuộc sống quá khó khăn nên hằng ngày tôi đều phải đi làm thuê kiếm tiền lo cho gia đình, ít có thời gian quan tâm con cái. Thỉnh thoảng, N. cũng đi phụ tôi làm thuê nhưng chiều 1/9, cháu ở nhà một mình thì xảy ra sự việc trớ trêu. Quá trình làm việc với cơ quan công an, cháu N. đã tỏ ra ân hận trước việc làm sai trái của mình.