Thiếu niên 14 tuổi tự tử sau khi làm việc với công an do bị nghi ăn trộm

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi làm việc với công an xã về việc mình bị chủ cửa hàng tạp hóa nghi lấy trộm tiền, cháu bé 14 tuổi đã tử vong dưới kênh sau nhà.

Gia đình cháu V. kể lại vụ việc

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ vụ việc một cháu bé ở huyện Tây Sơn, Bình Định tự tử sau khi làm việc với công an xã.

Theo thông tin chia sẻ trên, cháu đi mua mì tôm ở một quán tạp hóa, chủ tiệm bị mất 1 triệu đồng và báo công an xã. Nhận được giấy mời, anh trai cùng cháu lên công an xã để lấy lời khai.

Tại trụ sở công an, cháu bé không hề nhận mình lấy số tiền trên nhưng vẫn bị công an xã nói phải ký tên. Cháu bé không chịu ký thì công an dẫn đi lăn dấu vân tay và nói là sẽ báo lên nhà trường và lớp học của cháu. Hôm sau, khi mẹ kêu đi mua đồ ăn, cháu bé nghĩ quẩn nên ra bờ đê tự tử. Cháu bé xấu số trên là B.T.T.V (SN 2007 đang là học sinh lớp 8 ở xóm 4, thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn).

Dù chưa biết thực hư, nhưng thông tin vẫn được chia sẻ rầm rộ trên MXH. Nhiều bình luận tiêu cực về vụ việc trên và kêu gọi lực lượng chức năng vào điều tra, làm sáng tỏ.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ về vụ việc trên. Ảnh chụp màn hình

Bà Huỳnh Thị Hường - mẹ em B.T.T.V. kể lại sự việc: "Sáng ngày 1/7, tôi đưa cháu 29 ngàn đồng đi mua 4 gói phở, sau đó bà chủ quán bán gói phở qua nhà tôi nói con tôi ăn cắp tiền. Sáng ngày 2/7, Công an xã Bình Thuận mời vợ chồng tôi lên thông báo có đơn tố cháu V. ăn cắp tiền và cha mẹ cần giáo dục con cái. Buổi chiều cùng ngày, Công an xã Bình Thuận lại mời cháu V. lên lần nữa. Lần này tôi không đi cùng mà anh cháu đi giám hộ".

Anh Bùi Đức Quy (18 tuổi, ở thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) khẳng định cháu bé trên là em gái mình. Anh Quy cho biết buổi làm việc tại trụ sở Công an xã từ 14h40 đến 17 giờ ngày 2/7. Khi làm việc, công an xã hỏi V. có lấy tiền của chủ quán tạp hóa không, nếu có lấy thì thừa nhận sẽ xử lý nhẹ nhàng, nếu không thừa nhận, điều tra ra sẽ xử lý nặng hơn…

Tuy nhiên, V. khẳng định mình không lấy tiền. Do V. chưa có chứng minh nhân dân nên công an xã có dẫn đi lấy dấu vân tay, in dấu vân tay cả 10 ngón vào 1 tờ giấy trắng. Công an giải thích là lấy dấu vân tay để đối chiếu với hiện trường, phục vụ điều tra. Sau đó, công an xã tiến hành lấy lời khai của V. liên quan đến chuyện đi mua phở. Hai anh em Quy ký vào biên bản lấy lời khai rồi ra về.

Theo người nhà của V., sau khi từ công an về, cháu rất buồn, buổi tối có tâm sự với bạn bè. Sáng 3/7, mẹ sai đi mua đồ ăn sáng nhưng đến trưa không thấy về, gia đình tìm kiếm thì phát hiện thi thể của cháu dưới kênh.

Vụ việc chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến bình luận. Đa số kêu gọi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết của cháu bé

Đại úy Phạm Công Tiến, Phó trưởng công an xã Bình Thuận khẳng định, những thông tin trên mạng cho rằng cháu V. bị đe dọa, ép cung dẫn đến tự tử là hoàn toàn sai sự thật. Những thông tin này dẫn dắt dư luận hiểu sai về bản chất sự việc.

Theo đại úy Tiến, công an xã nhận được đơn của bà N.T.L (ở thôn Thuận Hạnh) trình báo mất tiền, khoảng 1 triệu đồng. Nghi ngờ cháu V. là thủ phạm nên bà L. đến nhà đòi nhưng cháu không thừa nhận. Công an xã Bình Thuận tiếp tục mời ba mẹ cháu V. đến làm việc vào sáng 2/7 và mời cháu V. lấy lời khai vào chiều 2/7. Trong buổi chiều làm việc với cháu V. tại trụ sở công an luôn có anh Bùi Đức Quy làm giám hộ.

“Chúng tôi khẳng định, trong quá trình làm việc, lấy lời khai với cháu V. theo đúng quy định, không có sự đe dọa, ép cung, bắt ký hay ép ấn dấu vân tay để nhận tội. Chỉ lấy lời khai, cháu không thừa nhận lấy trộm tiền rồi cả 2 anh em ký vào biên bản và đi về”, đại úy Tiến nói.

Cũng theo đại úy Tiến, sau khi phát hiện thi thể cháu V., lực lượng pháp y Công an tỉnh Bình Định đã giám định thi thể và hiện trường nhưng hiện chưa có kết luận về nguyên nhân cái chết của cháu.

