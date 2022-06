Thi thể trong bao tải bị trói tay: Gia đình tới nhận dạng, cung cấp thông tin bất ngờ

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, có một đoàn người đến nhận dạng và xác định người tử vong là con, cháu của họ.

Chiếc đồng hồ và một số chi tiết gia đình đã cung cấp hình ảnh trùng khớp với thông báo truy tìm.

Liên quan đến vụ thi thể nam giới bị trói trong bao tải ở Thanh Hoá, chiều 3/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá bước đầu xác định đây là một vụ giết người và đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an huyện Hoằng Hoá điều tra, làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, ông Trần Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá cho biết, đã có một đoàn khoảng 15 người đến nhận diện thi thể nam giới này.

Theo ông Ngọc, sáng cùng ngày, một đoàn khoảng 15 người trong một gia đình đã đến UBND xã Hoằng Tân và xin được xác minh, nhận diện thi thể người tử vong sau khi biết được thông báo truy tìm tung tích.

“Qua nhận diện, gia đình đã cung cấp trùng khớp các chi tiết như chiếc đồng hồ, áo phông và chi tiết quan trọng là vết thương từng được mổ ở đầu nạn nhân. Cơ bản là đã xác định được danh tính người tử vong, tuy nhiên để chính xác hơn thì chúng tôi đã đề nghị gia đình làm giám định ADN”, ông Ngọc thông tin.

Về danh tính nạn nhân, ông Ngọc cho hay người tử vong bước đầu được xác định là Đ.T (SN 2003, trú huyện Thạch Thành). T. là con đầu trong gia đình có 3 người con, bố mẹ T. đang làm việc bên Hàn Quốc.

“Theo gia đình, thời gian gần đây, T. đến TP Thanh Hoá để học tiếng Hàn Quốc, dự định sang nước ngoài làm việc và sinh sống cùng bố mẹ. Khoảng ngày 24 - 25/5 gì đó, T. nhắn tin về gia đình với nội dung “con nợ 100 triệu, nhờ mẹ trả giúp” và mất liên lạc từ đó đến nay. Gia đình đang nghi ngờ là T. chơi tài xỉu dẫn đến việc nợ tiền”, ông Ngọc nói.

Nói thêm về vụ việc, ông Ngọc thông tin, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 17h chiều 1/6, người dân xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá phát hiện thi thể nam giới bị trói 2 tay trước ngực, quấn quanh đầu bằng băng dính trong bao tải được buộc chặt.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nam giới; khoảng 25-35 tuổi; cao 1m56; tóc màu đen (phía trước để dài 20cm); vóc dáng người thấp nhỏ; mặc áo phong cổ tròn cọc tay màu đen, trước ngực áo in dòng chữ máu trắng (ESSEN TIALS); quần thô mềm, màu đen (dạng quần cụp, chun, bó), nắp túi phía sau bên trái có dòng chữ “GUUCI”, mặt trước ống quần bên phải có dính biểu tượng logo màu vàng đồng.

Dái tai bên trái của nạn nhân đeo khuyên hình tròn màu trắng bạc; răng đủ 28 chiếc; ngón trỏ phải đeo nhẫn kim loại màu vàng, mặt nhẫn có biểu tượng đầu lâu; tay trái đeo đồng hồ mặt tròn màu đen (đồng hồ có 2 dây kim, không có kim dây), bên trong mặt đồng hồ có in nhãn hiệu “CITOLE”, mặt sau in biểu tượng chứ “CITOLE -NO.CT5058G”; dây da vân cá sấu màu nâu đỏ; nạn nhân từng được mổ do tổn thương hộp sọ vùng thái dương bên phải, các xương nối liên xương sọ đang trong quá trình phát triển và được khâu bằng chỉ cước màu xanh. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân chết trước khi phát hiện khoảng 10 ngày.

