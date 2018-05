Thi thể nữ kế toán nguyên vẹn sau 6 năm chôn cất: Những bất thường cần lý giải

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Trong quá trình khai quật thi thể nguyên Kế toán trưởng – BVĐK huyện Yên Thành (Nghệ An) đã chết cách đây 6 năm, nhiều người vô cũng ngạc nhiên khi thi thể gần như nguyên vẹn.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Sáng 24/5, tại nghĩa trang Vườn Ươm, xóm 1 - 2 xã Bắc Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An cùng người nhà nạn nhân tiến hành công tác chuẩn bị khai quật tử thi chị Đào Thị H. (nguyên Kế toán trưởng - Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, đã chết cách đây 6 năm trong tư thế treo cổ trên đồi thông) để phục vụ công tác điều tra.

Đến 7h sáng cùng ngày, công tác khai quật tử thi đã được thực hiện nhanh chóng tại nghĩa trang Vườn Ươm thuộc xóm 1, 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành.

Ông Đào Quang Nghị (em trai ruột chị H. và người bác ruột được ủy quyền vào nghĩa trang cùng chứng kiến việc cơ quan chức năng khai quật mộ.

Công tác khai quật được tiến hành khẩn trương, đúng quy trình.

Sau khi kết thúc khai quật, ông Đào Quang Nghị đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí.

Theo ông Nghị, dù đã 6 năm trôi qua nhưng thi thể gần như vẫn còn nguyên vẹn. "Tôi thấy điều này là rất hiếm. Quá trình khai quật, cơ quan chức năng làm hết chức trách của mình và đúng quy trình", ông Nghị chia sẻ.

“Khi khai quật quan tài lên thì thi thể còn nguyên vẹn, da vẫn còn dai, màu sắc theo như cơ quan pháp y nói, là cơ bản vẫn còn bình thường. Lúc lấy mẫu phần xương đầu không có vấn đề gì bất thường, chưa phát hiện tác động đánh vào vùng đầu” – ông Nghị thuật lại.

Sau đó, cơ quan điều tra lấy nhiều mẫu phẩm từ thi thể chị H. như: một phần xương cổ, hộp sọ, não bộ, nội tạng… để xét nghiệm, phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trong quá trình khai quật, anh Nghị cũng tập trung quan sát tại một số vị trí mà gia đình nghi vấn, ví dụ như da chân, phần xương cổ...

Cơ quan điều tra đã lấy nhiều mẫu phẩm từ thi thể chị H. để xét nghiệm, điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân cũng cung cấp một số chi tiết quan trọng như trước khi phát hiện thi thể có hàng chục cuộc điện thoại lạ gọi điện đến máy của chị H., đây là một trong những dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, người thân chị H. cũng băn khoăn như khi phát hiện thi thể, đôi dép của nạn nhân cách hiện trường khoảng 300m, nếu đi bộ lên núi thì da chân có thể bị rách…

Đã 6 năm trôi qua, gia đình chị H. và người dân địa phương vẫn đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh cái chết bất thường của nạn nhân và mong muốn được làm sáng tỏ sự việc.

Bà Đào Thị Thanh (63 tuổi, chị gái nạn nhân H.) cho biết: “Hai ngày trước, gia đình nhận được thông báo khai quật tử thi của em gái tôi. Sáng nay chúng tôi chỉ kịp chuẩn bị đồ làm lễ cho em".

“Chúng tôi nghĩ em gái bị sát hại chứ không có lý do gì để tự sát cả. Hơn nữa, cái chết trong tư thế treo cổ của em ấy cũng có dấu hiệu bất thường nên mong rằng lần này cơ quan chức năng có thể làm rõ nguyên nhân cái chết của em tôi”, bà Thanh chia sẻ.

Đến khoảng 11h cùng ngày, công việc khai quật tử thi hoàn thành. Sau khi thực hiện xong các thủ tục, thi thể được an táng tại nghĩa trang.

Người thân nạn nhân có mặt từ sớm để theo dõi vụ việc.

Trước đó, vào ngày 12/9/2012, người dân phát hiện chị Đào Thị H., nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (Nghệ An) chết trong tư thế treo cổ trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành.

Lúc bấy giờ, đại diện gia đình chị H. là anh Đào Quang Nghị (em ruột chị H.) cùng anh Thái Bá Võ, đại điện cho gia đình chồng chị H., đã ký vào giấy cam kết với nội dung: ''Chị H. chết do tự sát (treo cổ)".

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân chết của chị H.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành kết luận xác định không có tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, sau đó gia đình chị H. nghi ngờ có nhiều “uẩn khúc” trong cái chết của con mình nên đã viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên và cho rằng chị H. chết là do bị sát hại chứ không phải do tự sát.

Thi thể chị H. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên đồi thông.

Sau khi có kiến nghị, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi chị Đào Thị H., ra quyết định trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.

Trước đó, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Yên Thành cũng có Thông báo số 01/TB-CSĐT về việc hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 07, ngày 20/3/2013 của cơ quan này, liên quan đến cái chết của chị Đào Thị H. (nguyên Kế toán trưởng BVĐK huyện Yên Thành) tử vong cách đây 6 năm.

Tháng 5/2018, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông báo số 1125/HS – D3 về việc khai quật tử thi của chị Đào Thị H., nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành tử vong cách đây 6 năm để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.