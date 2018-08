Thanh niên nghi "ngáo đá" dùng búa đập phá hàng loạt ô tô trên đường

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 10:40 AM (GMT+7)

Rời khỏi quán bar, Nhiệm nhặt được búa sắt rồi đập phá hàng loạt ô tô ở TP Đà Nẵng và sau đó cướp thêm xe máy của một GrabBike.

Sáng 27-8, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết Công an quận đã ra quyết định tạm giữ đối với Mai Văn Nhiệm (SN 1983, ngụ xã Lộc Điện, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) để làm rõ về hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Mai Văn Nhiệm tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, vào khoảng 23 giờ khuya 25-8, Mai Văn Nhiệm cùng một người bạn đến một quán bar nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu) để vui chơi. Do có hành vi quấy rối nên Nhiệm bị nhân viên của quán bar yêu cầu rời khỏi quán.

Các xe ô tô bị Nhiệm dùng búa sắt đập phá hàng loạt trong đêm

Do có biểu hiện "ngáo đá" nên trong lúc đi trên đường, Nhiệm nhặt được một búa sắt rồi chạy về tuyến đường Phan Đình Phùng – Yên Bái. Lúc này, Nhiệm thấy các ô tô đang đậu tại lề đường liền tiến đến và dùng búa đập phá. Cụ thể, Nhiệm đã dùng búa đập bể kính ô tô Innova mang BKS 43A-278.6X do anh Nguyễn Tuấn C. làm chủ; ô tô Mazda CX5 mang BKS 43A-296.3X do anh Võ Duy Hải làm chủ và ô tô Hyundai mang BKS 43A-149.7X do chị Nguyễn Thị Minh Dung làm chủ.

Đập phá xong, Nhiệm chạy đến tuyến đường Lê Duẩn và có nhặt được một con dao rồi dấu trong người. Lúc này, Nhiệm gặp được anh Võ Hoàng Thiện (ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang chạy GrabBike trên đường nên yêu cầu anh Thiện chở qua khu vực quận Sơn Trà, với giá 200.000 đồng.

Thấy Nhiệm có biểu hiện không bình thường, anh Thiện lúc này không đồng ý chở thì bị Nhiệm rút dao đe dọa nhằm lấy điện thoại và chìa khóa xe. Do quá hoảng sợ nên anh Thiện đã làm theo yêu cầu của Nhiệm rồi bỏ chạy.

Lấy được xe máy, Nhiệm chạy qua khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Dương và dùng bình ga lấy được ở quán ven đường tiếp tục đập phá ôtô của một người dân khác.

Phần cửa kính ô tô bị đập bể

Sau khi nhận được trình báo từ người dân, Cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu đã vào cuộc xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng gây ra vụ đập phá và cướp tài sản trên.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 26-8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ đập phá và cướp tài sản trong đêm 25-8 chính là Mai Văn Nhiệm. Mặc dù bị bắt nhưng Nhiệm đã từ chối mọi hành vi của mình. Sau khi được Cơ quan điều tra đưa ra những chứng cứ là hình ảnh được trích xuất từ camera, Nhiệm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đến ngày 26-8, Công an quận Hải Châu đã làm rõ được hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tải sản của người khác đối với Nhiệm được quy định tại Điều 168 và 178 Bộ Luật Hình sự. Trên cơ sở đó, Công an quận Hai Châu đã ra quyết định tạm giữ đối với Mai Văn Nhiệm để làm rõ về hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.