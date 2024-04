Thanh niên đánh tài xế rồi cướp xe taxi trong đêm ở Hà Nội

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ nghi phạm Hoàng Khương Duy (25 tuổi, trú Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hoàng Khương Duy. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/4, sau khi uống bia, rượu tại quán bar ở phố Yên Phụ (Tây Hồ), Duy đi ra cửa gọi xe taxi G7 do anh T. (38 tuổi, ở Hà Nội) là lái xe. Duy yêu cầu anh T. chở về khu vực Trường tiểu học Huy Văn (quận Đống Đa).

Trên đường đi từ Yên Phụ về đến Trần Quý Cáp, Duy cho rằng anh T. đi đường không đúng ý mình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên to tiếng, Duy dùng tay trái ghì cổ anh T. vào ghế lái, tay phải cầm điện thoại đấm liên tục vào đầu, mặt, ngực, bụng của nam tài xế. Hoảng sợ, nam tài xế liền bật cửa chạy ra khỏi xe và tri hô.

Lúc này, Duy đã nhảy vào ghế lái, điều khiển xe bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Duy đã gây ra va chạm với một số xe khác khiến người tham gia giao thông bị va quệt, ngã ra đường. Sau đó đối tượng tiếp tục chạy xe đến phố Lương Sử C rồi bỏ lại xe, chạy bộ trốn thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, anh T. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đến sáng 15/4, Duy đã đến trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận sự việc.

