Thanh niên bán xe máy lấy tiền đưa người yêu nhí đi chơi và làm ‘chuyện người lớn’

Theo điều tra, vào tháng 4/2024, Thái và cháu N.T.C (SN 2010, ngụ huyện Tân Châu) quen biết nhau qua mạng. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm. Rạng sáng 02/6/2024, Thái đến nhà cháu C chơi và sau đó đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu C.

Phát hiện sự việc, gia đình cháu C đến Công an trình báo. Biết không thể thoát tội, Thái đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Quốc Thái

* Cùng ngày, Công an huyện Tân Châu cũng tạm giữ hình sự Võ Thanh Khang (SN1997, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vào tháng 4/2024, Khang làm công nhân cạo mủ cao su ở huyện Châu Thành, Tây Ninh, có gặp và quen biết nạn nhân là cháu N.T.T.T ( SN 2011, ngụ huyện Châu Thành).

Đến ngày 19/5/2024, Khang rủ cháu T đến huyện Tân Châu chơi thì T đồng ý. Sau đó, Khang bán xe máy, điện thoại của mình, dùng tiền thuê nhà nghỉ để ngủ và phát sinh quan hệ tình dục với T. Sang ngày hôm sau, Khang không đưa T trở về nhà mà cả hai tiếp tục đi chơi, tối thuê nhà trọ ngủ và tiếp tục quan hệ nhiều lần với nhau.

Võ Thanh Khang

Đến ngày 08/6/2024, gia đình cháu đi tìm thì thấy cháu T đang đi lang thang ở Tân Châu nên đưa về nhà.

Ngay khi biết sự việc, người thân T. đến Công an trình báo. Qua điều tra, Công an huyện Tân Châu bắt khẩn cấp Võ Thanh Khang về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]