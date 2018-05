Thẩm phán xử án treo cho Nguyễn Khắc Thủy bị "khủng bố" tin nhắn

Sau khi kết thúc phiên xử phúc thẩm vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện liên tục bị những tin nhắn, email với những lời lẽ lăng mạ.

Ngày 18-5, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện – Chủ toạ phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ (78 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) phạm tội "Dâm ô đối với trẻ em" cho biết đã phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận, không chỉ riêng ông mà mẹ, vợ và các con của ông cũng bị cư dân mạng chửi bới, lăng mạ.

Trước đó, ông Thiện đã nhận được quyết định đình chỉ công tác xét xử để kiểm điểm và cũng đã có báo cáo giải trình liên quan đến việc xét xử án phúc thẩm để gửi lãnh đạo TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TAND Tối cao.

HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Khắc Thuỷ

Từ sau phiên phúc thẩm ngày 11-5, ông Thiện nhận rất nhiều tin nhắn, email nặc danh dùng những lời lẽ "khủng bố" gửi đến. Bản thân ông và gia đình cũng phải tìm mọi cách để tự bảo vệ trước những "đe doạ" từ người khác.

Theo ông Thiện, về nội dung xét xử, trước khi diễn ra phiên toà, ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án và nhận thấy vụ án phức tạp. Ngay cả những thẩm phán khác cũng bày tỏ quan điểm chứng cứ yếu để buộc tội bị cáo trong vụ án thứ 2. Trước khi xét xử, ông Thiện cũng đã báo cáo lên Uỷ ban thẩm phán cũng như lãnh đạo địa phương về quan điểm của mình.

Sau thảo luận, Uỷ ban thẩm phán và các thành viên dự họp xét thấy vụ án thứ nhất có căn cứ để kết tội nhưng ở vụ án thứ 2 thì không có căn cứ để kết tội bị cáo.

Lý do để bị cáo được hưởng án treo do là người già phạm tội, có bệnh, sức khoẻ yếu, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, lần đầu phạm tội. Xét bị cáo phạm tội nhưng không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm m, điểm n Điều 46 BLHS 1999 nên đủ điều kiện cho hưởng án treo theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP ngày 6-11-2013.

Ông Thiện khẳng định cá nhân ông và HĐXX hoàn toàn trong sạch khi xét xử vụ án này.

Cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Vũng Tàu cũng đã có báo cáo lên Thành ủy Vũng Tàu về bản án phúc thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy, theo đó sẽ xem xét để có hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Thủy.