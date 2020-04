Thai phụ bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đang mang thai 5 tháng bị 5 người phụ nữ hành hung dẫn đến thương tích phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 2/4, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, đang tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe của một thai phụ tên Nguyễn Thị Thúy Hằng. Theo giấy chứng nhận thương tích, bà Hằng bị đa chấn thương do bị đánh; bị động thai phải nằm tĩnh dưỡng và đề nghị nằm tại Bệnh viện để theo dõi. Đặc biệt, tại vị trí bụng có một vết bầm tím với đường kính khoảng 7cm.

Trong khi đó, ông Trần Nhựt Quang - Bí Thư Đảng ủy xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, nếu đủ yếu tố sẽ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng để khởi tố vụ án.

Theo xác minh ban đầu, gia đình bà Hằng ở sát vách với nhà bà Trần Thị Tuyết và trước nay sống không có mâu thuẫn gì. Khoảng giữa tháng 3/2020, gia đình bà Trần Thị Tuyết có láng xi măng cổng ngõ từ sân ra đường liên ấp. Do bất cẩn nên chồng bà Hằng có lùi xe ô tô cán vào một phần bê tông (lấn ra lòng đường) mới đổ trước nhà bà Tuyết và hai nhà có xảy ra mâu thuẫn nhưng đã giải quyết xong.

Camera ghi lại cảnh nhóm người hành hung thai phụ

Đến chiều tối 27/3, khi bà Hằng ở nhà một mình thì gia đình hàng xóm gồm: bà Tuyết cùng con là Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Cẩm Tú, Nguyễn Vân Anh đã chạy qua nhà dùng 1 khúc cây dài khoảng 70cm (Tú và Vân Anh là người cầm cây) đánh tới tấp vào người, vào bụng và đập cây gỗ vào đầu bà Hằng.

Hình ảnh từ camera nhà bà Hằng ghi lại cảnh, bà Hằng bị đánh nên ngồi bệt xuống đất, 2 tay đưa lên che phần đầu. Ngay sau đó, chồng bà Tuyết và hàng xóm xung quanh nhà bà Hằng chạy vào can ngăn.

Thai phụ bị thương tích vùng bụng

Đáng nói, những người tham gia đánh hội đồng đều biết bà Hằng đang mang thai 5 tháng nên tuyên bố “đánh cho sảy thai luôn”. Khi những người can ngăn ra về, gia đình bà Tuyết lại nhào vào đánh bà Hằng tới tấp, túm tóc, đập cây vào mạn sườn.

Sau khi sự việc xảy ra, chồng bà Hằng trình báo lên Công an xã Đak Nhau. Công an xã Đak Nhau đã điều công an viên lập biên bản, đồng thời viết giấy giới thiệu cho bà Hằng đi bệnh viện để giám định thương tích.

Hiện, vụ việc đang được công an tiêp tục làm rõ.

