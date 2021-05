Thách thức chủ nợ, người đàn ông bị bắn nhiều phát đạn vào người

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 16:10 PM (GMT+7)

Đang nói chuyện giải quyết nợ nần ở ngoại thành TPHCM thì xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông bị đối phương rút súng bắn nhiều phát đạn vào người.

Ông A. bị bắn nhiều phát đạn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 4/5, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Minh Học (33 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) để điều tra làm rõ về vụ nổ súng ở quán cà phê làm một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/5, Học đến nhà ông B.H.A (52 tuổi, ngụ cùng xã) để đòi nợ, hai người hẹn nhau ra quán cà phê để nói chuyện. Chiều cùng ngày, khi đang nói chuyện ở một quán cà phê trên địa bàn xã Trung An thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, ông A. dùng tay túm áo Học, lúc này Học rút một khẩu súng từ trong người ra bắn chỉ thiên để 'cảnh cáo'. Sau đó, ông H. được cho là đã có lời lẽ thách thức nên bị Học bắn nhiều phát đạn vào người khiến nạn nhân bị thương nhiều nơi trên cơ thể.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Công an đã tạm giữ Học, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng và thu giữ một khẩu súng, một hộp tiếp đạn có 7 viên đạn, 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn… Bước đầu, công an xác định súng mà học dùng là súng dạng công cụ hỗ trợ (bắn đạn bi), không phải súng quân dụng.

Vụ việc đang được điều tra.

