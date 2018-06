Thác loạn ở vùng ven

Lỗi tại tiếp viên! Trước thực trạng tiếp viên hàng loạt quán cà phê chòi trên đường Nguyễn Xiển có hành vi kích dục cùng bán dâm cho khách nhưng không thể xử lý hình sự, một trinh sát hình sự Công an quận 9 cho hay đúng là công an từng phát hiện một số quán cà phê trên đường Nguyễn Xiển (quận 9, TP HCM) có hành vi cho nhân viên bán dâm. Tuy nhiên, khi mời chủ quán lên làm việc thì họ không thừa nhận mà đổ lỗi do các cô gái tự ý mời chào khách nên khó có cơ sở xử lý.