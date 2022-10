“Thả ga” tiêu xài, đánh bạc nửa tỷ đồng của người khác chuyển nhầm vào tài khoản

Ngày 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi chiếm giữ 500 triệu đồng của người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, vào cuối tháng 9 vừa qua, chị Đào Thị Hồng, sinh 1976, ở thôn Đại Điền. xã Tân Viên, huyện An Lão đã sơ ý chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Phạm Văn Mạnh, sinh 1991, ở tổ 11, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Sau đó, theo hướng dẫn của ngân hàng, chị Hồng chuyển khoản tiếp số tiền 10 nghìn đồng đến tài khoản của Mạnh kèm nội dung thông báo việc chuyển nhầm tiền và đề nghị liên lạc để xử lý.

Tuy nhiên, là đối tượng nghiện ma túy và cờ bạc, nên khi có được số tiền nửa tỷ đồng trên, Mạnh rắp tâm tìm mọi cách chiếm đoạt.

Mạnh bàn với 2 người bạn là Nguyễn Hồng Phong, sinh 1979, ở tổ 10, phường Bắc Sơn, quận Kiến An và Vương Hoàng Trung, sinh 1994, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, sẽ chuyển hết số tiền trên đi các tài khoản khác để tránh việc bị chủ tài khoản hoặc Ngân hàng thu hồi lại…

Theo đó, Mạnh đã chuyển 210 triệu đồng đến tài khoản của Đỗ Thị Ngọc là vợ của Vương Hoàng Trung; chuyển 180 triệu đồng đến tài khoản của bạn gái là Nguyễn Thị Hương, sinh 2001, ở thôn Ly Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão; chuyển 110 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Hồng Phong.

4 đối tượng chiếm giữ nửa tỷ đồng của người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Sau khi “phân kim” số tiền trên, Mạnh gọi điện cho bạn gái thông báo việc có người chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của mình nên phải chuyển 180 triệu đồng cho Hương để quản lý giúp. Đối với Phong và Trung thì Mạnh yêu cầu giữ số tiền đó, cần chi tiêu gì thì phải cho gã biết. Các đối tượng cũng thống nhất, khi có người hỏi thì nói số tiền trên là Mạnh chuyển trả nợ cho Phong và Trung để tránh việc chủ tài sản hay Ngân hàng lấy lại tiền.

Cũng giống như Mạnh, Phong và Trung đều là con bạc khát nước nên vớ được tiền thì ra sức tiêu xài, bài bạc. Đáng chú ý, Mạnh và Trung đã chi ra hàng chục triệu đồng nạp tiền chơi đánh bạc trên ứng dụng Super Pocket. Số tiền còn lại các đối tượng mang đi mua sắm đồ dùng cá nhân, trả nợ…

Về phía nạn nhân chị Đào Thị Hồng, sau khi nhiều lần liên lạc với Mạnh không được và biết rõ ý đồ chiếm đoạt tiền của mình nên đã làm đơn trình báo sự việc trên với Cơ quan Công an. Ngay sau đó, trinh sát Đội 7 (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tiến hành điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, là đối tượng có nhân thân và quan hệ phức tạp, không ở một nơi cố định, lại thêm có số tiền lớn của người khác chuyển nhầm cho mình nên Mạnh liên tục thay đổi chỗ ở, khiến việc truy tìm của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày rà soát, trinh sát đã bắt được Mạnh khi y đang lần trốn ở nhà một người quen. Từ lời khai của Mạnh, cơ quan Công an tiến hành triệu tập những người đồng lõa tiếp tay phạm tội là Vương Hoàng Trung, Nguyễn Hồng Phong và Nguyễn Thị Hương. Thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cả 4 đối tượng hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Vương Hoàng Trung, Nguyễn Hồng Phong và Nguyễn Thị Hương về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”, quy định tại Khoản 2, Điều 176-BLHS.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tha-ga-tieu-xai-danh-bac-nua-ty-dong-cua-nguoi-khac-chuyen-nham-vao-tai-khoan-i671794/