Mất gần 300 triệu đồng vì tin nick name "Gạo nếp Long An"

Với thủ đoạn dùng sim “rác” tạo nick name “Gạo nếp Long An”, các đối tượng giả làm người buôn hàng liên hệ với một nhà máy xay xát để lấy được hình ảnh các loại gạo với số lượng lớn rồi đăng rao bán sỉ với giá rẻ khiến nhiều nạn nhân sập bẫy…

Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 2 đối tượng Võ Nhất Phương và Phan Trí Ái cùng trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13/10/2022, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của anh D.V.H. trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành với nội dung anh H. vừa bị đối tượng tên “Thái”, sử dụng Zalo với nick name “Gạo nếp Long An” rồi lừa đảo bán gạo nếp cho anh rồi chiếm đoạt số tiền hơn 291 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận và xác minh tin báo, Công an huyện Yên Thành khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Đến ngày 18/10, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long bắt giữ 2 đối tượng Võ Nhất Phương (SN 1992) và Phan Trí Ái (SN 1991) cùng trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an huyện Yên Thành đã di lý 2 đối tượng về trụ sở Công an huyện Yên Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sau khi bàn bạc, thống nhất với Ái về ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phương sử dụng sim “rác” mà Ái đưa để lập nick trên Zalo với tên “Gạo nếp Long An” để quảng cáo bán hàng nhập sỉ với giá rẻ.

Thấy anh H. trú tại Yên Thành ngỏ ý muốn mua hàng, Phương gọi điện thoại cho anh H. bằng số thuê bao này, tự xưng là “Thái” ở Long An và đề cập đến việc bán gạo nếp cho anh H. Sau khi bàn bạc, thống nhất giá cả và mặt hàng với anh H., Phương liên hệ với chủ một nhà máy xay xát gạo tại tỉnh Long An trao đổi về việc mua bán gạo với số lượng lớn với mục đích lấy được hình ảnh để gửi cho anh H. Sau khi thống nhất giao dịch, chủ nhà máy xay xát đóng hàng và gửi hình ảnh gạo được tập kết lên xe ô tô cho Phương. Phương chuyển tiếp hình ảnh này cho anh H.. Anh H. gọi điện thoại xác nhận với tài xế và yêu cầu chụp ảnh để kiểm tra hàng.

Sau khi xem hàng, anh H. chuyển số tiền hơn 291 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phan Trí Ái. Ngay khi Ái thông báo đã nhận được tiền, Phương liền vứt điện thoại gắn sim là số thuê bao sử dụng để lừa đảo nhằm xóa dấu vết.

Số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được, 2 đối tượng chia nhau để tiêu xài.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mat-gan-300-trieu-dong-vi-tin-nick-name-gao-nep-long-an-i671742/