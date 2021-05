Tập thể dục sáng, hoàng phát hiện người chết trong tư thế treo cổ bằng khăn tang

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 14:05 PM (GMT+7)

Người dân khi đi tập thể dục vào buổi sáng sớm đã bàng hoàng phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ bằng khăn tang trắng giữa cánh đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 5/5, một lãnh đạo UBND xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo vị này, sáng cùng ngày, UBND và Công an xã An Đồng nhận tin báo của người dân về việc khoảng 4h30 ngày 5/5, người dân thôn Đông Lễ Văn, xã An Đồng đi tập thể dục trên con đường qua cánh đồng thôn. Lúc này, người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cây xanh bằng một dải khăn tang trắng.

Nhận được tin báo, Công an xã An Đồng đã cử lực lượng xuống phong toả hiện trường, làm rõ danh tính người tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là ông N.V.I (65 tuổi, trú thôn Đông Lễ Văn). Tại hiện trường, bên cạnh thi thể ông I. có một chiếc xe đạp thể thao.

Thông tin thêm về người tử vong, vị lãnh đạo UBND xã An Đồng cho hay, ông I. có vợ và 2 con, một người con đang sinh sống ở nước ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

