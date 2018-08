Táo tợn dùng roi điện tấn công chủ tiệm vàng, cướp gần 3 tỉ

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 09:12 AM (GMT+7)

Sau khi đá ngã xe máy của chủ tiệm vàng, các tên cướp dùng roi điện và bình xịt hơi cay liên tục tấn công, cướp đi khoản tiền, vàng lớn.

Chiều nay (19-8), ông Bùi Thanh Toàn, Bí thư Huyện ủy huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết đã chỉ đạo công an huyện và các ngành chức năng tích cực phối hợp Công an tỉnh Phú Yên điều tra vụ cướp tiền, vàng táo tợn trên đường, đồng thời động viên gia đình bị nạn. "Theo khai báo thì số tiền, vàng bị mất lớn nên thẩm quyền điều tra thuộc công an tỉnh" – ông Toàn cho biết.

Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Nạn nhân bị cướp là bà Nguyễn Thị Yến (SN 1959) và anh Nguyễn Gia Truyền (SN 1977, con bà Yến) chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền. Vào thời điểm trên, anh Truyền chở mẹ trên xe máy từ nhà riêng (khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) ra hiệu vàng ở chợ Hòa Vinh để bán hàng. Vừa ra khỏi nhà khoảng 30 m, khi đến đoạn đường Lê Lợi thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy loại Yamaha Sirius màu đỏ đen (không rõ biển số) đạp ngã.

Ngay sau đó hai thanh niên này đã dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tục 2 mẹ con bà Yến, cướp đi 1 túi xách đựng hơn 400 triệu đồng tiền mặt, 1 thùng tôn trong đó có chứa 20 cây vàng y; nhiều vàng trang sức như bông tai, vòng chuyền, nhẫn. Tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Sự việc diễn ra bất ngờ chỉ trong vòng vài phút và ở đoạn đường vắng, mẹ con bà Yến không kịp trở tay.

Sau khi bị tấn công và cướp tiền, vàng, bà Nguyễn Thị Yến rơi vào tình trạng hoảng loạn. Riêng trên người anh Nguyễn Gia Truyền còn nhiều vết bỏng nhẹ do bị roi điện chích.

Theo người nhà nạn nhân, gần đây có một số đối tượng lạ mặt thường xuyên lai vãng gần khu vực gia đình sinh sống nên nghi đã bị theo dõi từ trước.

Trong khi đó, cùng ngày, người dân phát hiện 1 xe vô chủ bị cháy ở khu rừng phi lao xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, cách hiện trường vụ cướp khoảng 7 km. Cơ quan chức năng đang nghi ngờ đây là phương tiện của 2 tên cướp gây án rồi phi tang nên đang khám nghiệm kỹ.

Trước đó, chiều 13-5-2014, bằng một thủ đoạn tương tự, 3 tên cướp cũng đã tấn công vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Dũng (ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) khi vợ chồng chủ tiệm vàng này gom hàng từ tiệm trên đường về nhà. Trong vụ cướp này, các tên cướp đã lấy đi 53 lượng vàng và 145 triệu đồng. Sau đó, nhóm cướp này lần lượt bị sa lưới.