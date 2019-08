Tâm sự nhói lòng của 2 người cha vụ thiếu nữ tử vong trên ô tô

Thứ Tư, ngày 28/08/2019 16:00 PM (GMT+7)

Cha của thanh niên C. ở TP.Cần Thơ cho biết, chưa gặp cô gái 19 tuổi đi cùng xe ô tô với con trai mình bao giờ nhưng có nghe nói về mối quan hệ của 2 người.

Liên quan đến vụ thiếu nữ T.T.G.M (19 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) tử vong trong ô tô với vết thương trên cổ, sáng nay (28/8), theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, thanh niên đi cùng ô tô với thiếu nữ trên tên là Đ.C.C, 27 tuổi, (ngụ cùng thị trấn Cờ Đỏ) đã hồi tỉnh sau thời gian điều trị tích cực ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Tuy nhiên, sức khoẻ của C. vẫn còn rất yếu và thường xuyên bị sốt.

Thiếu nữ T.T.G.M.

Ông Đ.C.N (60 tuổi) - cha của C. cho hay: "Sáng nay con tôi còn rất yếu, thường xuyên bị sốt, chưa thể nói chuyện gì được. Tôi lo lắm".

Về vụ con trai mình uống thuốc sâu dẫn đến việc nhập viện, ông N. cho hay: "Tôi cũng không hiểu sao lại xảy ra cơ sự như vậy. Tôi chưa gặp cô gái đi cùng xe ô tô với con trai tôi bao giờ nhưng có nghe nói về mối quan hệ của 2 đứa".

Hiện trường vụ việc.

"Gia đình tôi nghèo khó, riêng tôi bị bệnh tim lâu năm, sống bằng nghề chạy xe ôm, có ngày được vài trăm nghìn, có ngày không có đồng nào. Khi nó nhập viện, tôi lo lắng đến ngất đi" - ông N. nói thêm.

Thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, C. vẫn đang được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang để chờ lấy lời khai.

Còn theo Bệnh viên Đa khoa trung tâm An Giang thì cho biết, trước đó, khoảng lúc 19h ngày 25/8, Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang có tiếp nhận bệnh nhân C. trong tình trạng vật vã nghi do uống thuốc trừ sâu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành rửa bộ phận tiêu hóa, điều trị thuốc rồi cho mở khí quản để thở bằng máy. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị tích cực.

Gia đình làm đáng tang cho M.

Còn ông T.N.S (47 tuổi) - cha của M. cho biết, khi con gái học xong lớp 9 thì ông phát hiện M. và C. quen nhau. Do gia đình hai bên có quan hệ họ hàng xa nên ông S. không ủng hộ mối quan hệ này. Do đó đã gửi con gái đi học nghề ở Biên Hòa. Suốt thời gian con gái quen biết C., ông S. chưa từng gặp thanh niên này và cũng không nghe con gái kể về người yêu.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, chiều ngày 25/8, một người dân tình cờ phát hiện xe ô tô 7 chỗ đậu trên vỉa hè trong khu dân cư giáp trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh.

Lúc này, C. bước ra khỏi xe, miệng có biểu hiện sùi bọt mép, nồng nặc mùi thuốc sâu và bắt đầu nôn ói. Bên trong xe là M. đã tử vong với có vết thương trên cổ.

Lực lượng công an sau đó đã có mặt tại hiện trường, thu giữ chai thuốc sâu trên xe, trong đó có một chai đã cạn và một con dao.