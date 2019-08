Tạm giữ người cha đánh con gái 6 tuổi bằng khúc sắt

Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 11:57 AM (GMT+7)

Con gái không chịu ăn, người cha dùng cây gỗ, thậm chí dùng khúc sắt đánh khiến bé gái bị nhiều thương tích trên người.

Sáng 23-8, Thượng tá Lê Văn Huệ - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) xác nhận cơ quan này đang tạm giữ hình hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cha ruột đánh đập con.

Theo đó, người đang bị tạm giữ là Nguyễn V.B. (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân). Trước đó, tối ngày 17-8, trong lúc cho con gái ruột là bé N.T.T.C (6 tuổi) ăn cơm, do bé C. không chịu ăn nên Bình đã dùng khúc gỗ đánh vào mông và chân bé. Sau đó, ông B. dùng một khúc sắt đánh vào đầu khiến bé C. bị thương tích, chảy máu.

Người bé gái đầy vết thương do chính người ruột gây nên

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an địa phương và công an huyện có mặt tại hiện trường bắt quả tang vụ việc. Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận từ 4 năm trước, vợ của Bình (mẹ ruột bé C.) bỏ đi để lại đứa con và từ đó đến nay ông B. nhiều lần đánh đập con của mình.

Kết quả giám định cho thấy trên người bé C. có hơn 10 vết thương cũ mới, có những vết thương tụ huyết dưới da. “Hiện chúng tôi đang tạm giữ hình sự đối tượng ông B. được 6 ngày rồi, chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án” - Thượng tá Huệ thông tin thêm.