Tạm giữ kẻ "giả chết" rồi tấn công 2 người, chặn xe cứu thương

Thứ Hai, ngày 12/09/2022 00:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Vụ "giả chết" khi bị đánh rồi tấn công 2 người, nghi phạm khai mâu thuẫn trong việc trả tiền xe taxi khi đi nhậu, hát karaoke.

Tối 11-9, Công an phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Thế Trung (24 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) là nghi phạm trong vụ ẩu đả trên đường có 2 người bị thương nặng.

Hiện Trung đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trung nằm bất động trên đường "giả chết"

Nạn nhân bị thương, nguy kịch là anh T.T.H.A. (39 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Được biết, Trung và anh A cùng làm nhân viên tại một cơ sở tẩm quất người mù ở TP Vinh.

Chiều 11-9, nhóm nhân viên này gọi taxi đi hát karaoke. Do mâu thuẫn từ việc trả tiền taxi đi hát karaoke dẫn đến Trung và anh A ẩu đả nhau khiến một người khác cũng bị thương.

Trung vùng dậy dùng đá gây thương tích cho hai nạn nhân

Như đã đưa tin, camera của người đi đường quay clip cho thấy, vụ ẩu đả trên đường Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) khiến một nam thanh niên nằm bất động trên đường.

Nam thanh niên này nằm yên "giả chết" nhưng vẫn bị một người đàn ông dùng chân tấn công vào vùng mặt. Khi người đàn ông quay đi lên vỉa hè thì nam thanh niên này “tỉnh dậy” chạy lên vỉa hè lấy viên gạch ở gốc cây để ném.

Viên gạch trúng đầu người đàn ông và trúng một nam nạn nhân đứng gần đó. Người đàn ông bị tấn công bất ngờ ngã gục xuống nằm bất động bên đường.

Trung đứng chặn xe cứu thương khi xe đến chở các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh cắt từ video clip.

Người dân đã gọi xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đến chở nạn nhân đi cấp cứu.

Khi xe cứu thương đến nam thanh niên này đứng gục chặn đầu đầu xe cứu thương. Người dân ra kéo, giữ nam thanh niên để xe cứu thương chở nạn nhân đi cấp cứu thì bị nam thanh niên này tấn công.

Cảnh sát 113, Công an phường Hà Huy Tập, Công an TP Vinh đã kịp có mặt ở hiện trường vãn hồi trật tự và khống chế, bắt giữ người thanh niên là Trung.

