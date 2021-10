Tạm giữ hình sự kẻ chống đối cách ly tập trung, đâm trọng thương 2 công an

Khi lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động đi cách ly y tế tập trung, Thừa bất ngờ dùng dao đâm 2 cán bộ công an trọng thương.

Ngày 18/10, Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Thừa (SN 1989, ngụ ấp 1A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

“Hiện tại, sức khỏe của 2 cán bộ công an đã dần ổn định, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với Thừa. Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận điều tra vụ việc để đảm bảo tính khách quan, sẽ có báo cáo và sớm đưa ra xét xử”, Đại tá Thắng thông tin.

Lãnh đạo Công an huyện Phước Long thăm hỏi và trao hỗ trợ cho cán bộ công an bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15h ngày 17/10, tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long), Thừa cùng một số người khác đã dùng gậy sắt, búa đập phá cổng, tường rào khu cách ly đòi được về nhà.

Trước đó, Thừa là F0 được điều trị khỏi bệnh tại Bình Dương, khi về địa phương Thừa được đưa đi cách ly tập trung vào ngày 3/10. Nhưng đến ngày đủ điều kiện được về cách ly tại nhà thì trong khu cách ly phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, Thừa và một số người khác là F1 phải cách ly tiếp.

Thế nhưng, Thừa không hợp tác và có hành vi quá khích, chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động Thừa đi cách ly y tế tập trung của huyện Phước Long, Thừa dùng dao sắt nhọn thủ sẵn trong người đâm vào vùng ngực thiếu tá Nguyễn Văn Tại, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm hình sự và đâm vào vào vùng hông thượng úy Lê Thanh Điền, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phước Long.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế, bắt giữ khẩn cấp Thừa. Đồng thời, đưa Thiếu tá Tại và Thượng úy Điền đến Trung tâm Y tế huyện Phước Long điều trị vết thương.

