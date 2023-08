Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cung cấp hàng cho nhóm U40 mở tiệc ma túy

Trước đó, khoảng 17h40’ ngày 18/8, Tổ công tác Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma tuý Công an TP Hội An phối hợp với Công an xã Cẩm Hà tiến hành kiểm tra nhà ông Lương Xuân Dũng (SN 1979) tại tổ 27, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An. Qua kiểm tra, phát hiện tại phòng hát karaoke gia đình trên tầng 3 ngôi nhà có 6 đối tượng đang tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng Lương Xuân Dũng, Hồ Đắc Cảnh tại cơ quan Công an.

Qua thử test nhanh, 5/6 đối tượng dương tính với ma tuý tổng hợp gồm: Lương Xuân Dũng, Hồ Đắc Cảnh, Phạm Văn Trang (SN 1981, trú xã Thanh Hà, Hội An), Nguyễn Khánh Hiển (SN 1992, trú phường Cẩm Phô, Hội An), Trần Hội (SN 1989, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ các tang vật rải rác trong phòng liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: 1 dĩa sứ màu trắng bên trong có chất bột màu trắng (nghi là ma tuý), 1 ống hút (được làm từ tờ tiền polime mệnh giá 10.000VNĐ cuộn tròn cố định bằng hai vỏ đầu lọc thuốc lá), 7 vỏ bao nilông loại zip trong thùng rác cùng các vận dụng khác có liên quan.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận cùng nhau tụ tập sử dụng ma tuý ketamine, thuốc lắc và nghe nhạc. Ma tuý là do Hồ Đắc Cảnh mang đến, chế biến ketamine để mọi người sử dụng. Phòng hát karaoke do Lương Xuân Dũng làm chủ, các dụng cụ sử dụng ma tuý đã có sẵn trong phòng trước khi mọi người đến. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lương Xuân Dũng, Hồ Đắc Cảnh, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

