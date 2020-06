Tạm giữ hình sự 2 cha con đánh vào mặt 3 công an xã

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 12:23 PM (GMT+7)

Khi công an đến nhà mời Vũ lên làm việc do đánh vào mặt lãnh đạo công an thì bố của Vũ tiếp tục hành hung 2 cán bộ công an khác.

Bố con ông Thừa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Sa Thầy.

Sáng 26/6, ông Trần Đình Huân, Chánh văn phòng UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, Công an huyện Sa Thầy đang tạm giữ hình sự đối với 2 cha con có hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h50 ngày 24/6, anh Trương Đình Hoàng Việt (18 tuổi, trú tại Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy) đến Trạm y tế xã Sa Nhơn sơ cứu.

Trong lúc các nhân viên đang sơ cứu cho Việt thì đối tượng Trương Đình Vũ (27 tuổi, trú tại Thôn Nhơn Khánh) có lời nói xúc phạm và đánh nhân viên y tế.

Ngay sau đó, Công an xã Sa Nhơn đã cử lực lượng đến Trạm y tế. Tuy nhiên khi công an đến nơi, Vũ tiếp tục đánh vào vùng mặt 1 lãnh đạo công an xã. Sau đó đối tượng này bỏ trốn về nhà.

Khi lực lượng công an đến nhà mời Vũ lên làm việc thì ông Trương Đình Thừa (SN 1962, trú tại Thôn Nhơn Khánh, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – bố Vũ) có lời nói xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt 2 cán bộ công an xã.

Ngay sau đó Công an huyện Sa Thầy đã cử lực lượng đến hiện trường lập biên bản tạm giữ hai cha con ông Thừa về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

