Tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ xe ô tô đâm 2 người tử vong ở Hải Phòng

Thứ Bảy, ngày 15/05/2021 22:44 PM (GMT+7)

Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ 4 đối tượng và tiếp tục truy bắt tài xế điều khiển ô tô đâm xe máy khiến 2 thanh niên thiệt mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tối 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa khám xét khẩn cấp một địa điểm được cho có liên quan đến vụ án va chạm giao thông, dùng xe ô tô đâm thẳng vào xe máy khiến 2 thanh niên tử vong.

Địa điểm được khám xét khẩn cấp là căn hộ tại một khu đô thị cao cấp trên trên địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua khám nghiệm pháp y, trên người 2 nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí sắc nhọn gây ra, không phải do xe ô tô đâm. Cơ quan điều tra xác định, 2 nạn nhân bị tử vong do mất máu cấp.

Cơ quan công an cũng đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng đi trên ô tô gây ra vụ án.

Tại cơ quan công an, những đối tượng khai nhận, vào khoảng 3h30 ngày 15/5, nhóm đối tượng này đang ngồi uống bia tại khu vực gần Bệnh viện Y học biển Hải Phòng (phường Kênh Dương, quận Lê Chân) thì nhận được điện thoại, có bạn là T. “bóng” bị một nhóm người khác bắt giữ, hẹn đến giải quyết mâu thuẫn trên khu vực đường Trần Nguyên Hãn (phường Cát Dài, quận Lê Chân).

Cả nhóm liền về nhà “đàn anh” ở một căn hộ cao cấp trên địa bàn phường Hàng Kênh, quận Lê Chân và được đàn anh cho mượn ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 15A - 525.xx và lấy hung khí đi “giải quyết” mâu thuẫn, giải cứu bạn.

Nhóm đối tượng đi ô tô đến khu vực đường Trần Nguyên Hãn và bất ngờ lại xảy ra va chạm với 2 nam thanh niên đi xe máy.

Sau đó, cả nhóm đã dùng ô tô truy đuổi 2 nam thanh niên về đến khu vực đường Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) thì bắt kịp. Đối tượng đã đâm ô tô vào 2 nạn nhân rồi lao đến tấn công khiến 2 nam thanh niên bị thiệt mạng.

Sau khi gây ra vụ án, nhóm đối tượng điều khiển xe về trả cho đàn anh tại khu dân cư cao cấp rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ được một số đối tượng đi trên ô tô gây ra vụ án; thu giữ được hung khí là dao, mã tấu tại hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng điều khiển ô tô vẫn đang bỏ trốn.

Chiếc xe máy của 2 nạn nhân tại hiện trường

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 3h40 ngày 15/5, trên đường Thiên Lôi, đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, xảy ra vụ va chạm giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) có xảy ra va chạm giao thông với một chiếc ô tô loại 5 chỗ ngồi đang lưu thông trên đường.

Khi 2 bên chưa giải quyết được mâu thuẫn thì 2 người đi xe máy lên xe bỏ chạy, người điều khiển ô tô cũng ngay lập tức lên xe truy đuổi. Đến khu vực ngõ 288 đường Thiên Lôi, (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) thì chiếc ô tô đuổi kịp, lái xe ô tô đã đâm thẳng vào chiếc xe máy khiến 2 nam thanh niên bất tỉnh.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, 2 nạn nhân đã tử vong do bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.Đ.K (SN 2001, ở phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng) và N.T.T (SN 2005, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Hiện, cơ quan chức năng đang truy bắt các đối tượng có liên quan, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tam-giu-4-doi-tuong-lien-quan-vu-xe-o-to-dam-2-nguoi-tu-vong-o-hai-p...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tam-giu-4-doi-tuong-lien-quan-vu-xe-o-to-dam-2-nguoi-tu-vong-o-hai-phong-d507056.html