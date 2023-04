Tạm giam đối tượng sát hại chủ cửa hàng tạp hóa

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Vòng Tư (SN 1968), trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi “Giết người”.

Công an huyện Tam Đảo lấy lời khai bị can Hoàng Vòng Tư.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, năm 2022, do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên vợ chồng Hoàng Vòng Tư li hôn. Tuy nhiên, Tư lại cho rằng nguyên nhân là do Phó Thị Chín (SN 1974) - chủ cửa hàng tạp hóa, trú tại thị trấn Hợp Châu (huyện Tam Đảo) đã lôi kéo vợ mình đi ăn chơi, hát hò dẫn đến việc vợ chồng Tư li hôn… Nuôi hận thù, bực tức, sau khi uống rượu tại nhà, khoảng 17h15’ ngày 12/4, đối tượng Tư nảy sinh ý định sát hại Phó Thị Chín.

Khi đến cửa hàng bán tạp hóa của Chín, thấy nạn nhân đang khom người lấy kẹo bán hàng cho khách, Tư hùng hổ cầm dao đến và nói: “Hôm nay tao chém chết mày, mày phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tao”; sau đó đối tượng cầm dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, đầu nạn nhân. Gây án xong, đối tượng Tư vứt dao ở hiện trường rồi bỏ đi, còn nạn nhân Chín được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét và tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Vòng Tư về hành vi "Giết người", đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

