Sự thật vụ nam thanh niên bị đập chai bia vào đầu cướp mất túi xách trong đêm

Thứ Tư, ngày 12/10/2022 21:12 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã xác định việc anh Dương báo tin bị cướp là không có thật.

Anh Dương trình báo tin giả vì đã tiêu hết số tiền 7 triệu đồng.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên đã làm rõ vụ việc báo tin giả về hành vi cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 4h ngày 11/10, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Xuân Dương (SN 2003, trú thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) về việc bị cướp tài sản

Theo đó, anh Dương trình báo khoảng 3h rạng sáng cùng ngày, anh Dương có đi mua đồ ăn. Khi trở về đến gần đường gom khu đô thị mới tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, anh Dương bị 3 đối tượng điều khiển xe wave màu trắng không có BKS áp sát, dùng chai bia đập vào đầu khiến anh Dương choáng váng và cướp đi túi xách bên trong có chứa 2 điện thoại và khoảng 7 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, truy xét đối tượng. Quá trình làm việc với anh Dương, cơ quan công an nhận thấy có nhiều điểm bất thường trong lời khai. Căn cứ tài liệu thu thập được tại hiện trường, Công an huyện Việt Yên đã xác định việc anh Dương bị 3 đối tượng cướp tài sản là giả. Do đã tiêu xài hết số số tiền 7 triệu và không muốn báo về gia đình nên anh Dương đã giấu túi xách, điện thoại vào bụi cây ở ven đường. Sau đó, anh Dương lấy chai bia, tự đập vào đầu của mình để tạo chứng cứ giả và lên cơ quan công an trình báo bị cướp tài sản nhằm lừa gạt gia đình.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang lập hồ sơ đối với Đỗ Xuân Dương về hành vi báo tin giả cho lực lượng công an để xử lý theo quy định pháp luật.

