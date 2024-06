Sự thật về phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng ở Vĩnh Long

Ngày 14/6, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã mời làm việc đối với Lê Nhựt Hào (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về việc phát phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng trên địa bàn xã Phú Quới vào ngày 17/6 tới.

Tại cơ quan Công an, Hào khai nhận do có quen biết với bạn gái trên mạng xã hội và được giới thiệu làm quen với Dương Văn Phát (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương). Ngày 1/6 vừa qua, Phát có đến nhà trọ của Hào đang ở xã Phú Quới.

Vài ngày sau đó, Phát thông tin là có người thân trúng số nên hướng dẫn Hào in phiếu quà tặng cho người dân để làm từ thiện với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Tin lời, Hào đã làm theo in tổng cộng 1.500 phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng, nơi nhận quà là vào chiều 17/6 tại địa điểm “Bán sương sa hạt lựu” ở xã Phú Quới. Hào đã phát 1.100 phiếu. Đến ngày 12/6, Hào liên lạc thì Phát nói không phát quà nữa.

Phiếu phát quà tặng được cơ quan Công an thu giữ.

Phát hiện vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an huyện Long Hồ đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng thời chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, xác định Hào và Phát có liên quan đến vụ việc nói trên.

“Việc phát quà vào ngày 17/6 là không có thật. Nguyên nhân do em cả tin, chủ quan, dẫn đến việc in phiếu phát quà tặng”, Hào trình bày tại cơ quan Công an.

Hào tại cơ quan Công an.

Thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Phó trưởng Công an huyện Long Hồ cho biết, Công an huyện đã thu hồi nhiều phiếu quà tặng và yêu cầu người dân tuyệt đối không tập trung về địa điểm ghi trên phiếu quà tặng không có thật này, tránh trường hợp tụ tập đông người, ảnh hưởng công việc, gia đình và gây mất an ninh trật tự.

Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời yêu cầu Phát và nhóm người liên quan đến cơ quan Công an huyện Long Hồ để phối hợp điều tra.

