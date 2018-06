Sự hối hận của phạm nhân sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Là hàng xóm thân thiết lâu năm, nhưng chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, đối tượng đã đâm hàng xóm khiến người này tử vong.

Sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ

Đặng Văn Thái (SN 1979, ngụ tỉnh Đắk Nông, đang thụ án tại trại giam Đắk Plao, thuộc tổng cục VIII, bộ Công an) là một trong những phạm nhân thụ án cao nhất trại giam. Với mức án chung thân vì tội Giết người, Thái luôn trong tâm trạng hối hận vì phút giây nông nổi của mình.

Thái đang chia sẻ với PV.

Theo lời của Thái, nam phạm nhân vốn sinh ra tại Cao Bằng. Do điều kiện kinh tế khó khăn, năm 21 tuổi, Thái đã vào Đắk Nông làm ăn. Vốn siêng năng cần cù nên Thái được mọi người ở miền đất mới yêu quý. Sau đó, Thái được một cô gái ở bản địa đồng ý làm vợ.

Cuộc sống của 2 vợ chồng cũng khá hạnh phúc. Thái tâm sự: “Tôi lấy vợ xa nên cũng chỉ mong lấy được người vợ thương yêu mình. Ngày đó, vợ tôi cũng thương yêu tôi lắm. Vợ chồng làm ăn không giàu có nhưng rất thương nhau”.

Trong những ngày làm rể nơi đất khách, Thái chơi thân với anh H. là hàng xóm của mình. Nói về người bạn thân này, Thái buồn bã chia sẻ: “Tôi và anh H. cùng là dân lao động nghèo, lại gần nhà nhau nên quý nhau lắm. Cứ có việc gì 2 anh em đều gọi nhau, nhà có giỗ hay tiệc ăn nhậu cũng gọi nhau đến nhà. Tình cảm anh em ngày càng thân thiết”.

Tuy nhiên, câu chuyện bi kịch bắt đầu vào khoảng giữa năm 2012. Hôm đó, Thái được anh H. mời sang ăn nhậu. Thấy được bạn mời, Thái vui vẻ nhận lời. Sau đó, 2 người ngồi uống hết hơn 1 lít rượu.

Khi rượu đã bắt đầu ngấm, Thái và anh H. cãi nhau vì một chuyện nhỏ. H. bực quá nên nặng lời và đánh Thái. Bị đánh, Thái bực tức chạy vào bếp nhà anh H. cầm dao đâm bạn. Sau vụ việc, Thái quá hoảng sợ nên đã gọi người cùng đưa anh H. đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ngày hôm sau, anh H. đã tử vong. Nhớ về chuyện này Thái buồn bã cho biết: “Thực ra vì lúc đó có rượu, lại bị anh H. chửi nên tôi cũng không làm chủ được bản thân. Khi thấy anh H. bị thương, tôi đã cùng mọi người đưa anh ấy đi cấp cứu. Lúc đó, tôi hoảng sợ lắm, không hiểu nổi tại sao mình lại như thế”.

Mong cải tạo tốt để gặp được con

Sau khi anh H. mất, Thái bị bắt và phải đền tội bằng mức án chung thân. Thái vô cùng hối hận. Nam phạm nhân chia sẻ: “Tôi bỏ quê đi làm ăn, nghèo khó nên quyết tâm làm ăn lương thiện để nếu có trở về thăm quê cũng cho ba mẹ nở mặt nở mày. Bây giờ làm ăn còn không được gì, lại mang tội giết người”.

Nhưng điều đau lòng hơn cả là từ ngày Thái bị bắt, vợ nam nạn nhân chưa một lần vào thăm nuôi chồng. Thái buồn bã nói: “Tôi với vợ lấy nhau là yêu nhau chứ không ai ép buộc. Do đó, tôi không hề đối xử không tốt với vợ. Chỉ là không hiểu sao vợ tôi lại quên tôi nhanh như thế. Lúc đầu, tôi buồn lắm. Nhưng bây giờ, tôi cũng nguôi ngoai phần nào rồi. Nghĩ mình án dài, chỉ cố gắng cải tạo, may mắn sau này được tự do ngày nào về nhìn mặt con trai ngày ấy là vui rồi”.

Dù rất buồn khi vào tù không ai thăm nuôi, bố mất, mẹ già nua nên không thể đi từ Bắc vào được, Thái vẫn luôn tự nhủ lòng cố gắng để cải tạo tốt. Nam phạm nhân luôn tâm niệm sống những tháng ngày trả giá cho lỗi lầm một cách bình an nhất. Dù Thái biết rằng, với tội lỗi của mình thì sự bình an ấy chỉ là cố gắng chứ không thể vẹn toàn.