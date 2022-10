Sử dụng cỏ Mỹ, con nghiện mang búa đập phá nhiều ôtô

Trong lúc lên cơn ngáo đá, đối tượng Phan Đình Minh Tuấn đi đến đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP Huế) sử dụng búa mang theo đập vỡ kính chắn gió phía trước của 3 xe ô tô tải. Tiếp đó, Tuấn đập vỡ kính phía sau của 3 xe ôtô con đang đỗ trên tuyến đường này.

Trưa 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa bắt giữ Phan Đình Minh Tuấn (SN 1991, trú tại phường An Hòa, TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi đập phá gây hư hỏng nhiều xe ô tô của người dân.

Đối tượng Phan Đình Minh Tuấn tại cơ quan Công an.

Trước đó, lúc 1h sáng ngày 10/10, Tuấn đi đến đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP Huế) rồi sử dụng búa mang theo đập vỡ kính chắn gió phía trước của 3 xe ôtô tải. Tiếp đó, Tuấn đập vỡ kính phía sau của 3 xe ôtô con đang đỗ trên tuyến đường này.

Xe ô tô đỗ trên đường bị Tuấn dùng búa đập vỡ kính chắn gió.

Chưa dừng lại, đối tượng Tuấn tiếp tục sử dụng búa và gạch đập vỡ kính nhà 2 hộ dân ở bên đường. Nhận được tin báo của người dân, Công an phường An Hòa đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế đến hiện trường điều tra và bắt giữ được đối tượng Tuấn.

Búa và gạch được Tuấn sử dụng để phá hoại xe ô tô.

Tại thời điểm bị bắt, Tuấn có biểu hiện loạn thần do sử dụng cỏ Mỹ.

Được biết, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy và có 4 tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

