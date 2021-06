Shipper bị cướp đâm vào gáy giữa ban ngày ở Hà Nội

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 08:38 AM (GMT+7)

Ngày 31/5, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang khẩn trương vào cuộc, truy bắt các đối tượng giả vờ hỏi đường shipper rồi cướp tài sản.

Cơ quan Công an cũng xác định hành vi của nhóm đối tượng này thực hiện là từ cướp giật sang thành cướp. Cơ quan Công an đã xác định được đối tượng và đang khẩn trương truy bắt.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, vụ cướp xảy ra vào khoảng 12h38 ngày 30/5 tại khu vực B1.3 LK9 22 khu đô thị Thanh Hà, trước cửa Công ty Đại Tín, thuộc địa bàn xã Cự Khê.

Vào thời điểm đó, một nam thanh niên là shipper đang gọi người xuống nhận hàng thì 2 người đi tới hỏi đường. Khi shipper đang chỉ đường thì một đối tượng giật điện thoại rồi rồ ga chạy, nạn nhân lao theo ghì lại thì tên còn lại lấy dao đâm vào gáy.

Sau khi được người dân hỗ trợ, hai tên cướp bỏ xe chạy trốn vào khu bụi rậm có bãi cỏ cao ngập đầu người. Do các đối tượng có mang dao nên người dân không tiếp tục đuổi theo mà gọi điện thoại báo Công an tới hiện trường.

Hiện trường để lại là một chiếc xe nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, biển số được tháo ra để trong cốp xe. Người thanh niên shipper bị thương ở đầu đã được y tá xã Cự Khê cứu chữa sau đó.

Công an huyện Thanh Oai cho biết, sau khi xảy ra một số vụ cướp ở địa bàn đã điều chuyển thêm lực lượng về nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

