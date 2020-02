Sau va chạm giao thông, Bảo Giang dùng dao đâm chết Phước Giang tại quán nhậu

Chủ Nhật, ngày 09/02/2020 14:45 PM (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn do va chạm giao thông trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua mà Bảo Giang đã dùng dao bấm đâm 2 người thương vong trước khi được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 9/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Bảo Giang (SN 1997; ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Nguyễn Phước Giang (SN 1982) và Trần Ngọc Toàn (SN 1975; cả 2 đều ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).

Nơi xảy ra án mạng do có liên quan đến vụ va chạm giao thông trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 7/2, anh Phước Giang và Ngọc Toàn đang ngồi nhậu cùng 2 người bạn khác tại một quán nhỏ ven tỉnh lộ 943 (ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn).

Lúc này, Bảo Giang từ nơi khác chạy xe máy đến rồi xông thẳng vào nhóm bạn của Phước Giang dùng dao đâm loạn xạ. Do không kịp trở tay nên Phước Giang bị đâm chết ngay tại chỗ, còn Ngọc Toàn thì bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Bảo Giang lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi biết được Phước Giang đã tử vong thì Bảo Giang đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Tại đây, Bảo Giang cho rằng do có mâu thuẫn với 2 nạn nhân từ trước Tết Nguyên đán vừa qua do có liên quan đến vụ va chạm giao thông nên đã thủ sẵn con dao xếp loại có nút bấm trong người rồi đi tìm đâm cho hả giận nhưng không ngờ lại gây ra án mạng.

