Sát hại vợ vì không muốn ly hôn

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 11:00 AM (GMT+7)

Tin pháp luật Sự kiện:

Cưới nhau mới được 4 tháng, còn chưa đăng kí kết hôn nhưng chỉ trong quãng thời gian đấy, bao nhiêu trận đòn, bao lần mắng chửi đã xảy đến với cô gái trẻ. Vì xấu hổ với bố mẹ nên những điều tồi tệ đó đã được giấu kín, không cho ai biết để rồi đến một ngày, cô gái trẻ cùng đứa con trong bụng đã phải ra đi mãi mãi dưới bàn tay của thủ phạm cũng chính là người chồng của cô.

Ngày định mệnh

Chiều tối 19-5, tại thôn Kính Chúc (xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Bị hại là Đào Thùy D. (23 tuổi) nghi bị chồng mình là Nguyễn Hữu Cường (28 tuổi) siết cổ đến chết. Đáng nói, D. đang mang thai tháng thứ 3 và sáng hôm đó, cô cũng mới đi khám thai tại TP Ninh Bình trở về.

Kể lại sự việc đã xảy ra, bà Phạm Thị Hợi, mẹ của Cường cho biết: "Vợ chồng tôi làm nông nên thường về muộn, bình thường phải đến 8 giờ tối mới về đến nhà nhưng hôm đó mưa to nên về sớm. Vào khoảng 6 giờ tối, hai vợ chồng đi làm về rồi gọi các con ra ăn cơm thì như mọi khi không thấy ai thưa.

Ông Tuấn nghẹn ngào bên ban thờ con gái.

Khi vào phòng thì phát hiện D. đang nằm bất tỉnh trên giường. Vợ chồng tôi chạy vội ra hô hoán hàng xóm làng giềng, mời bác sĩ đến thì mới biết con dâu mình đã chết. Sau đó một số người đã thông báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường".

Vợ chồng bà Hợi cho biết thêm, D. và Cường mới lấy nhau được 4 tháng, chưa đăng kí kết hôn. Gia đình bà cũng coi D. như con đẻ. Từ ngày có bầu, bà không bắt con dâu phải làm việc gì và trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng không cãi cọ hay mâu thuẫn gì.

Bà Hợi nói, đôi khi Cường có quát mắng D. về chuyện ăn uống do không chịu ăn ảnh hưởng đến con, còn bình thường cũng rất chiều vợ. Những khi D. muốn đi đâu thì Cường lại là người chở đi và rất quan tâm đến vợ. Chính vợ chồng bà Hợi cũng không hiểu sao sự việc lại xảy ra như vậy.

"Từ khi vụ việc xảy ra, tôi đã không thấy Cường đâu, Công an cũng cho biết con trai tôi là nghi phạm của vụ việc. Giờ chúng tôi chỉ muốn con trở về, sai đến đâu thì mình chịu đến đó. Nếu nó đã lỡ làm vậy thì phải chịu tội trước pháp luật. Tôi cũng liên hệ với các bạn của con để nhờ chúng nó có gặp được Cường thì động viên con ra Công an đầu thú. Từ khi vụ việc xảy ra, gia đình tôi cũng rất đau lòng", bà Hợi chia sẻ. Bà Hợi cho biết, sau khi D. mất, gia đình cũng định tổ chức đám ma cho con dâu nhưng nhà ngoại đã đến, yêu cầu mang xác con gái về.

Đâu là sự thật?

Tuy nhiên, khi mang câu chuyện của bà Hợi kể lại cho gia đình chị D. để xác minh thông tin, phóng viên lại được nghe một câu chuyện, hoàn toàn trái ngược. Với khuôn mặt khổ đau, mỏi mệt, ông Đào Viết Tuấn (bố của chị D.) chia sẻ: "Tôi chỉ có hai cô con gái, cô lớn đi lấy chồng ở tận Hà Nội nên mọi tình thương đều dành hết cho con út. Ngày con bé dắt người yêu về ra mắt, tôi đã không vừa ý và có khuyên con nên chọn lựa cẩn thận. Nhưng con bé vì yêu nên cũng bất chấp, vợ chồng chúng tôi đành chiều lòng con mà cho hai đứa làm đám cưới. Cũng chính vì thế, mọi việc ngày càng tồi tệ hơn".

Bà Hợi kể về sự việc.

Bắt đầu từ khi làm đám cưới, cô con gái được nâng niu của ông Tuấn phải nếm mùi khổ đau trong cuộc sống gia đình. Ngay trong việc chưa đăng kí kết hôn cũng một phần do Cường không đồng ý, trong khi D. liên tục nhắc chồng đi làm. Đã có lần, khi hỏi con gái về việc này, D. nói dối bố là đã đăng kí rồi. Nhưng sau đó, ông Tuấn cũng chứng kiến con rể của mình gắt gỏng, không muốn đi đăng kí kết hôn.

Ông Tuấn nói rằng, ngày D. và chồng mới quen nhau thì đối tượng này còn có việc, đó là đi làm điện. Trong thời gian gần đây, Cường thường xuyên lông bông, làm việc tự do. Tiền chi tiêu trong nhà đều phải xin từ vợ và D. mỗi tháng phải đóng 4 triệu tiền ăn cho bố mẹ chồng.

"Không như lời bà Hợi đã kể, D. ở nhà chồng rất khổ, không được chăm sóc tử tế dù đang mang bầu. Thậm chí một hộp sữa cũng không có mà uống. Tôi và vợ lúc nào cũng phải động viên, chăm sóc cho con gái và chiều chuộng cả con rể", ông Tuấn nói.

Ngoài việc chịu nhiều thiệt thòi khi lấy chồng, D. còn bị chồng đánh nhiều lần. Thế nhưng, cô gái hiền lành này không dám kể với ai và luôn tìm cách giấu kín. Chỉ có một vài lần, D. kể với các chị em ở xưởng may mình làm việc hay nhắn tin tâm sự với các dì, các cô. Một số người thân của D. cho biết, đã có lần nghe cô kể về chuyện bị chồng đánh nhưng cô không muốn kể với ông Tuấn vì sợ ông lo. D. cũng xấu hổ khi kể chuyện đó và nếu bố biết, cô sẽ không còn mặt mũi nào về nhà. Sau những lần như thế, cô tìm các dì, các chị tâm sự rồi lại ôm họ mà khóc cho vơi nỗi lòng.

Đã có lần, mẹ của D. là bà Liên gặng hỏi con rể rằng có đánh vợ hay không nhưng Cường không nói. Nhưng khi bà Liên hỏi "khi con đánh vợ thì mẹ con có can ra không?", lúc này Cường lại trả lời "Có, mẹ con cũng can nhiều lần". Lúc này, bà Liên mới biết con gái mình có một cuộc sống không như ý bên nhà chồng và thường xuyên tâm sự bị chồng hành hạ, đánh đập dù đang mang thai.

Nhiều người thân của D. cho biết, cô gái cũng đã tính đến tình huống xấu nhất đó là sống một mình nuôi con. Bởi cô gái không có gì ràng buộc với nhà chồng, cũng không thể chịu nổi sự khổ sở khi sống với một người chồng vũ phu như Cường. Chính ông Tuấn khi biết chuyện cũng nhiều lần động viên con, nếu không chịu được khổ thì lại trở về với bố mẹ.

Nhớ lại ngày sự việc xảy ra, ông Tuấn không giấu được sự xúc động, vừa khóc vừa kể về câu chuyện cuối cùng của hai cha con. "Sáng hôm đó, D. thuê xe để đi khám thai trên thành phố, khi về nhà còn cho tôi xem kết quả, tôi còn bảo nó nhìn đứa bé có cái trán giống hệt bố nó. Đến 14 giờ con bé đi ra ngoài, tôi hỏi nó đi đâu thì con bé không nói, chỉ bảo đi có việc sẽ về ngay. Lúc ấy, thấy con không mặc đồ chống nắng, tôi còn dặn con vào lấy quần dài mà mặc cho đỡ nắng, đi nhanh rồi về. Đó cũng là câu nói cuối cùng của tôi với con gái", ông Tuấn ngậm ngùi.

19 giờ ngày hôm đó, ông Tuấn nhận được cú điện thoại của một người thân ở gần nhà con rể. Khi nghe người này nói D. đã chết rồi, vợ chồng ông Tuấn không tin vào tai mình, chết lặng một hồi lâu. Trước đó, do không được ăn uống bồi bổ tử tế, mấy tháng đầu thai nghén nên D. cũng sụt cân nhiều. Khi mang thai chỉ mà chỉ nặng được xấp xỉ 40kg. Thương con, vợ chồng ông Tuấn vào xin phép nhà chồng đón con ra ở vài ngày để tiện chăm sóc. Nhưng không hiểu sao, trong cái ngày định mệnh đó, D. lại trở về nhà chồng.

Bức ảnh cuối cùng của cô gái xấu số.

Giải thích cho việc này, anh Minh, một người họ hàng bên ngoại sống gần nhà chồng của D. cho biết: "Khoảng 15 giờ 35 phút, D. còn vào nhà tôi uống nước mía và hai chú cháu cũng nói chuyện với nhau một hồi lâu. Sau khoảng 10 phút, là lúc 15 giờ 45 phút, D. bảo về nhà lấy thuốc để uống rồi sẽ ra nhà tôi nói chuyện tiếp". Đâu ngờ, anh Minh cũng là người cuối cùng nhìn thấy D. còn sống. Một người dì của cô gái cũng cho biết, khoảng 13 giờ, Cường có gọi liên tục cho người dì này để nhờ gọi D. về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Thăng (45 tuổi, thím của D.) là người đầu tiên bên nhà ngoại được tiếp cận tử thi của cô gái. Bà Thăng cho biết: "Khi tôi vào thì xác cháu đã lạnh ngắt, bên mắt trái thì tím bầm, còn khuôn mặt nổi nhiều nốt đỏ như xước xát. Trên cổ D. còn có một vết hằn như bị thắt cổ, bóp cổ, còn da mặt thì tím tái".

Về phần Cường, hiện tại đối tượng này đã tắt điện thoại và mất tích cùng chiếc xe tay ga của D. và toàn bộ số tiền cất trong ví của cô gái. Hiện tại, cơ quan Công an đã tiến hành điều tra vụ việc và tìm kiếm đối tượng này.

Đại tá Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn cho biết: "Sáng 22-5, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Cường khi hắn đang lẩn trốn tại nhà riêng. Tại cơ quan Công an, đối tượng này đã khai nhận hành vi giết hại chị Đào Thùy D. Cường khai nhận rằng, nguyên nhân sát hại vợ là do chị D. muốn ly hôn. Hiện tại, Công an huyện Gia Viễn đã bàn giao đối tượng này cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra theo thẩm quyền".